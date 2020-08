N’ayez crainte, les reines du nord sont là. Dans la foulée de la finale de RuPaul’s Drag Race: All-Stars 5, une nouvelle série dérivée avec des artistes de drag est diffusée. Celui-ci se déroule au Canada et met en vedette Brooke Lynn Hytes comme l’un des principaux juges. Malheureusement pour les fans aux États-Unis, il existe des moyens très limités de regarder la course de dragsters du Canada.

Une nouvelle version de « RuPaul’s Drag Race » prend le contrôle de Twitter

Alors, vous avez vu le clip de Jeffrey Bowyer-Chapman et maintenant vous êtes accro. Grâce à RuPaul et à la société de production World of Wonder, une version canadienne de RuPaul’s Drag Race est actuellement diffusée dans le nord.

Les reines canadiennes en lice pour la couronne cette saison incluent Anastarzia Anaquway, BOA, Ilona Verley, Jimbo, Juice Boxx, Kiara, Kyne, Lemon, Priyanka, Rita Baga, Scarlett BoBo et Tynomi Banks. Cependant, quelques-uns des artistes interprètes ou exécutants ont déjà été éliminés. Finaliste de la saison 11 de la Drag Race de RuPaul, Brooke Lynn Hytes est juge permanente de cette série.

«Herstory! Je me souviens qu’il y a un an j’étais dans le [World of Wonder] bureaux, juste après le tournage de la saison 11, et j’ai dit: «Je veux une course canadienne de dragsters… et je veux être juge!» Eh bien, les rêves deviennent réalité », a déclaré Brooke Lynn Hytes sous-titré une de ses photos Instagram. «Je ne pourrais pas être plus enthousiaste et honoré d’être juge permanent [Canada’s Drag Race] et être en mesure de montrer le talent incroyable que le Nord a à offrir.

Brooke Lynn Hytes arrive au E! Prix ​​du public | Emma McIntyre / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

«Canada’s Drag Race» est disponible en streaming sur WOWPresent Plus

Si vous voulez regarder la course de dragsters du Canada aux États-Unis (et regarder des épisodes déjà sortis), votre meilleur pari est de vous abonner à la plate-forme de diffusion en continu, WOWPresent Plus, qui contient de nombreux contenus liés à la course de dragsters et des retombées mettant en vedette d’anciens concurrents. .

La série a été créée au début du mois de juillet et de nouveaux épisodes des débuts de la course de dragsters au Canada le jeudi. Même si les épisodes de la saison 1 de RuPaul’s Drag Race UK ont été créés un peu plus tard sur la chaîne de télévision Logo, on ne sait pas si cette retombée aura le même sort.

Ce ne serait pas la première (ni la dernière) version internationale de «RuPaul’s Drag Race»

Outre la course de dragsters du Canada, il existe déjà quelques versions de Drag Race sashaying outre-mer. Cela inclut Drag Race UK et Drag Race Thailand. Récemment, RuPaul a déclaré qu’il y aurait une série de concours de réalité basée aux Pays-Bas. (Bien sûr, cette série ferait ses débuts quelques mois après son annonce.)

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas beaucoup de retombées de Drag Race créées aux États-Unis. Plus récemment, RuPaul a lancé la saison 5 de RuPaul’s Drag Race: All-Stars. Il y avait aussi RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race et l’émission spéciale télévisée en un épisode, RuPaul’s Drag Race Holi-slay Spectacular.

Les épisodes de Drag Race Canada sont diffusés chaque semaine sur la plateforme de diffusion en continu de World of Wonder. Les téléspectateurs de Drag Race peuvent voir les épisodes déjà sortis de RuPaul’s Drag Race: All-Stars 5 sur le site Web de VH1 et sur WOWPresent Plus dans certains pays.

EN RELATION: Les règles «All-Stars» sont officiellement «suspendues» pour «RuPaul’s Drag Race: All-Stars 5» – Ce que cela pourrait signifier pour la compétition

EN RELATION: La publication Instagram de Shea Couleé de janvier a gâché le Top 3 des «All-Stars 5» – et les fans ne l’ont même pas remarqué