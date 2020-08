Que Cristina Pedroche soit très effrayante est bien connue de tous les téléspectateurs de ‘Zapeando’, Eh bien, le reste des collaborateurs et les scénaristes de l’équipe ont déjà préparé de bonnes frayeurs en direct. Même ainsi, les blagues ne s’arrêtent pas et il a dû faire face à un autre choc lors de l’émission du vendredi 14 août.

Cristina Pedroche, effrayée dans ‘Zapeando’

Pedroche a fait face à la question d’un spectateur comme s’il s’agissait d’un cabinet de consultation: « Cristina, je te vois effrayée et en même temps audacieuse. Qu’est-ce que je fais? J’ai peur et je n’ose pas. Je veux être comme toi. » Le collaborateur a déclaré que « avec l’âge, vous devenez plus craintif » et a recommandé: « Affrontez vos peurs et puis tu me dis, parce que je ne le fais pas. «

Après avoir pris de grandes frayeurs comme celles du costume de lapin en plein direct, Pedroche a déclaré: « Vous n’avez pas à avoir peur dans la vie, et je le dis; vous devez être prudent. » Alors que Miki Nadal voyait le moment parfait pour faire peur à son partenaire. Le collaborateur a frappé la table qui a fait sauter son ami de la chaise, qui n’a pas vu venir la terrible peur.

« Je ne vous frappe pas à cause de la distance de sécurité »

Sur un sursaut, il n’hésita pas à crier à son Nadal: « Connard. Je le savais juste. Je le savais! », A assuré Pedroche. «Je dis:« Maintenant, quelqu’un va venir ici »», a-t-elle avoué, donnant l’impression que quelque chose pouvait être attendue, mais à en juger par sa réaction, elle a été totalement prise au dépourvu. Un peu plus détendu de la peur, jeIl a léché son « malheureux » partenaire et a avoué: « Je ne vous frapperai pas à cause de la distance de sécurité ».

