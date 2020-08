Après un certain temps loin des médias, Dakota Tárraga, qui était l’un des participants les plus controversés de « Big Brother » à Cuatro et ancien candidat de « Survivors » chez Telecinco, il est redevenu courant, mais pas pour une raison positive. Selon Diario Información, elle a été détenue et a passé deux nuits dans le cachot du poste de police provincial d’Alicante, étant accusée d’avoir agressé sa mère à son domicile. Selon le support mentionné, les agents se sont présentés à son domicile après un appel de son père et ont mis la jeune fille en garde à vue, qui a quitté la prison deux jours plus tard.

Dakota: « A la maison, on parle en hurlant »

Sa mère a nié cette information., comme Dakota elle-même, qui a laissé plusieurs messages sur ses réseaux sociaux, rejetant tout ce qui avait été publié comme un mensonge. Ce dimanche 2 août, il a été réaffirmé dans sa version dans ‘Viva la vida’, où elle et sa mère ont été interviewées en direct par Toñi Moreno pour raconter ce qui s’est passé. Elle n’a pas hésité à préciser qu’à aucun moment il n’y a eu de discussion avec sa mère et que les cris n’en étaient pas synonymes puisque, comme elle l’a avoué, «à la maison on parle en hurlant». « Mon frère est sourd, alors même quand je lui demande du pain, je crie », a condamné.

Dakota Tárraga dans ‘Viva la vida’

Quant à ce qui s’est passé cette nuit-là, il a expliqué qu’une fois la police arrivée, elle n’a pas résisté et il est parti avec eux car il pensait que son arrestation était due à une amende qu’il n’avait pas payée. Une fois qu’elle a vu que ce n’était pas pour ça et qu’elle allait devoir rester plusieurs heures dans le donjon, elle a très mal réagi avec les agents, comme elle l’a elle-même avoué dans Telecinco. « Je suis vraiment cool avec eux (…) et c’est pourquoi ils m’ont gardé là-bas »», A affirmé Dakota, qui a également accusé les agents qui étaient avec elle de« m’avoir traité plus mal parce que j’étais Dakota »et d’avoir profité d’être là« pour me poser des questions sur les «survivants» ».

Aucune partie des blessures d’agression présumées

Mais la chose n’est pas là, et c’est que Dakota a accusé les agents de l’avoir frappé. « Ils m’ont frappé et tout (…) m’a battu (…) et j’ai encore des marques », a condamné cela. Forñi Moreno, pour sa part, a voulu savoir si c’était vraiment une agression ou s’il fallait simplement la réduire si elle devenait violente à un moment donné, ce que Dakota a catégoriquement nié. Malgré cela, a avoué qu’à aucun moment il n’a dénoncé les agents il ne s’est pas non plus présenté dans un centre médical pour obtenir un rapport de blessures, ce que ni Toñi Moreni ni le reste des collaborateurs présents sur le plateau n’ont compris.

La version Police

Parallèlement au témoignage de Dakota et de sa mère, qui a démenti à plusieurs reprises avoir été agressée par sa fille, le journaliste Juan Luis Galiacho a donné la version de la police, qui contredit sans aucun doute, beaucoup, celle de la mère et la fille. « C’était une patrouille, il a vu un état d’altération et d’après ce qu’ils me disent, ils ont même pu voir des bleus (…) avant cet état, ils attrapent et emmènent Dakota à la patrouille. Elle avait un état d’esprit altéré, c’est pourquoi ils l’ont mise dans les cachots du poste de police. Il y est resté jusqu’à lundi, a refusé de témoigner et le rapport de police pertinent a été ouvert.« , a expliqué le journaliste, détaillant par la suite que finalement la mère n’a présenté aucun type de blessure et la justice n’a vu aucune raison d’agir en agissant de quelque manière que ce soit dans l’affaire.