SpongeBob SquarePants anime par Narmak

L’anime SpongeBob prend d’assaut Internet, mais pourquoi YouTube a-t-il supprimé l’épisode 1 et à quelle date l’épisode 2 sortira-t-il?

Il n’y a aucun moyen de contourner cela, l’anime SpongeBob SquarePants est l’une des adaptations les plus attendues de la mémoire récente et c’est exactement ce dont nous avions besoin.

L’adaptation est produite par le talentueux Narmak, dont les courts métrages d’anime et les adaptations de dessins animés classiques ont été une source de divertissement pour des millions de personnes pendant des années.

L’épisode 1 a été diffusé sur YouTube avec une superbe réception, mais YouTube a ensuite supprimé la vidéo, envoyant les fans de l’adaptation dans un accès de colère. Pourquoi YouTube a-t-il supprimé l’épisode 1 et quand sortira-t-il l’épisode 2?

Date de sortie de l’épisode 1 de l’anime SpongeBob…

Le premier épisode complet de l’anime SpongeBob SquarePants a été téléchargé par Narmak le 24 juillet.

Le mois dernier, le très talentueux Narmak a téléchargé la bande-annonce officielle de la série animée complète, qui compte actuellement plus de 2 millions de vues sur YouTube.

Le premier épisode a été mis en ligne le 24 juillet et, sans surprise, la vidéo est devenue virale presque instantanément, recueillant plus de 8 millions de vues sur YouTube. Vous pouvez le regarder par vous-même ici.

Une critique fantastique de la personnalité YouTube préférée des fans et du streamer Twitch MoistCr1TiKal, alias Penguin0, que je recommande vivement de regarder si vous ne l’avez pas déjà fait.

YouTube supprime l’épisode 1…

Malheureusement, le premier épisode de l’anime SpongeBob SquarePants a ensuite été « supprimé pour violation du règlement de la communauté YouTube ».

Selon Narmak, le premier épisode a été supprimé, car il enfreignait la politique de sécurité des enfants de YouTubes, mais affirme que la vidéo était elle-même déjà marquée comme «non sûre pour les enfants».

«Salut les gars, mon épisode 1 de l’anime Spongebob a été SUPPRIMÉ de Youtube. Le raisonnement: Youtube pense qu’il était «destiné aux jeunes mineurs et aux familles». J’ai maintenant 2 avertissements sur ma chaîne. J’essaie de récupérer la vidéo, mais honnêtement, je n’ai aucune idée de ce qui va se passer; J’attends juste que YouTube me réponde. J’ai fait appel de la suppression. » – Narmak.

Mon anime SpongeBob Episode 1 a été retiré de YouTube. Ils me disent que c’est parce que j’ai violé leur «politique de sécurité des enfants». Il a été marqué comme pas pour les enfants. J’ai maintenant 2 avertissements sur ma chaîne. Encore un avertissement, et ma chaîne YouTube a disparu. @TeamYouTube qu’est-ce que l’enfer pic.twitter.com/OUG8DgLm6Y – NARMAK (@ NARMAK13) 1 août 2020

Heureusement, il semble que le volume de soutien pour Namark et l’anime SpongeBob ait atteint YouTube et que l’épisode 1 était de retour un peu plus de 24 heures plus tard.

JE PENSE QUE SES Mecs DE RETOUR, SAINTE MERDE, LES GENS ME DONNENT SA SAUVEGARDE Allez le vérifier et confirmez !! En attente de la réponse YouTube pour plus de détails. Jésus-Christ tout le monde, je pense que nous l’avons fait !! pic.twitter.com/YPix1XQghJ – NARMAK (@ NARMAK13) 2 août 2020

Date de sortie de l’épisode 2 de l’anime SpongeBob…

Au moment de la rédaction de cet article, nous n’avons aucune information sur la date de diffusion de l’épisode 2 de l’anime Bob l’éponge, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit de si tôt.

Comme le dit Narmak dans la vidéo, cet épisode a pris près de six mois à produire, ce qui signifie qu’un deuxième épisode pourrait bien prendre le même temps au producteur.

Cependant, compte tenu de la popularité du premier épisode et du soutien apporté à la série sur les réseaux sociaux, nous pourrions voir la production rationalisée pour l’épisode 2.

Une prédiction optimiste serait octobre 2020, mais une prédiction plus réaliste serait décembre 2020.

Le premier épisode de l’anime SpongeBob n’a rien à voir avec cela. Mon personnage préféré était Patrick lmao, je ne pouvais pas m’arrêter de rire – Ramin (@Mr_RSmash) 24 juillet 2020

Doublage anglais d’anime SpongeBob…

Nous n’avons pas de date de sortie officielle pour l’anime anglais SpongeBob SquarePants, mais il « arrive bientôt » selon Narmak.

Hier, 31 juillet, Narmak a mis en ligne la bande-annonce officielle du doublage en anglais de la série, qui compte actuellement plus de 1,2 million de vues sur YouTube.

Nous vous apporterons des mises à jour dès que de plus amples informations seront disponibles.

