Le phénomène international de Netflix, Money Heist (également connu sous le nom de La Casa De Papel) était de retour pour sa quatrième saison sur Netflix au début de 2020 et reviendra officiellement pour une cinquième mais malheureusement dernière saison. Voici tout ce que nous savons sur la saison 5 de Money Heist, y compris le chemin du renouvellement, sa date de sortie, les mises à jour de la production et les raisons pour lesquelles la saison 6 ne se poursuivra pas.

Auparavant, la série a battu la plupart des records avec elle détenant le record actuel d’être le titre non anglais le plus regardé sur Netflix. Une fois de plus, la série a battu tous les records de la saison 4. La saison 4 de Money Heist a réussi à accumuler un incroyable 65 millions de vues. Il s’est également régulièrement classé dans le top 10 dans de nombreux pays, y compris ceux en dehors de l’Espagne.

Au 29 mai 2020, la série figurait dans le top 10 de l’Inde et du Royaume-Uni. Elle n’est sortie de Netflix ES que le 25 mai. La dernière fois que la série figurait dans le top 10 des États-Unis, c’était le 27 avril 2020.

Avant de passer aux perspectives de la cinquième partie, vous aurez absolument envie d’aller voir le documentaire d’accompagnement sorti le 3 avril. Il documente l’ascension fulgurante de la série avec des invités tels que Ted Sarandos, une grande partie de la distribution et les créateurs. Cela nous a donné des informations étonnantes, y compris le fait que la série était presque terminée.

La partie 4 de Money Heist est sortie sur Netflix dans le monde le 3 avril 2020 et se composait de huit épisodes.

Money Heist a-t-il été renouvelé pour la saison 5?

Renouvellement officiel de Netflix: Officiellement renouvelé (dernière mise à jour: 08/02/2020)

Cela a pris une éternité, mais Netflix a officiellement reconnu que la saison 5 de Money Heist allait arriver, mais a également confirmé que «le braquage touche à sa fin», ce qui signifie que la saison 5 sera le dernier volet de la série espagnole à succès.

Dans une déclaration publiée sur le compte Netflix «See What’s Next», Alexa Pina a déclaré ce qui suit concernant le renouvellement:

«Nous avons passé près d’un an à réfléchir à la manière de rompre le groupe. Comment mettre le professeur sur la corde. Comment entrer dans des situations irréversibles pour de nombreux personnages. Le résultat est la cinquième partie de La Casa de Papel. La guerre atteint ses niveaux les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante.

Jusqu’au renouvellement officiel en août 2020, Alex Pina et son équipe d’écrivains et de réalisateurs ont répété à plusieurs reprises qu’il y avait des plans pour une cinquième partie.

En octobre 2019, plusieurs sources espagnoles nous ont appris que la cinquième saison de la série avait déjà commencé la pré-production.

Dans une autre interview avec la presse espagnole en novembre 2019, Jesús Colmenar a déclaré qu’une cinquième partie allait absolument de l’avant en disant (traduit à peu près de l’espagnol): « Qu’il y a une cinquième saison peut être dit », mais cela a été repris en décembre avec Alex Pina déclarant qu’il n’était pas au courant d’une cinquième partie en cours de commande.

Plusieurs acteurs et actrices ont également parlé de l’avenir. Itziar Ituño, qui joue Raquel Murillo, a déclaré (à peu près traduit): «Nous tournons la quatrième saison et ça me frappe au nez que ça ne s’arrête pas là.»

En mai 2020, peu de temps après la sortie de White Lines, Pina a parlé à Deadline et, encore une fois, a pratiquement confirmé l’avenir de la série. L’article déclare:

« La saison 5 arrive, mais Pina n’a pas pu confirmer d’autres séries car » Netflix va mettre une bombe dans ma maison. « »

Où est la saison 5 de Money Heist en production?

État actuel de la production attendue: Pré-production (Dernière mise à jour: août 2020)

En juillet 2020, nous avons été amenés à croire grâce à Vancouver Media (la société de production derrière Money Heist) qui a publié des photos via Instagram qui nous portent à croire que la production a commencé, mais nous n’avons pas encore de confirmation officielle du début du tournage.

Début juillet 2020, Alex Pina a confirmé qu’il écrivait toujours la cinquième saison avec une photo glamour du showrunner dans son arrière-jardin. Pina a tagué à côté de sa photo dans le bureau (traduit en anglais): «Ecrire La Casa de Papel 5.»

Toujours en juillet 2020, Pedro Alonso, qui joue à Berlin, a également indiqué qu’il reviendrait pour la saison 5 de Money Heist. Dans le post, il déclare:

«Je viens de me faire couper les cheveux, d’essayer des vêtements. Ils portaient tous des masques. Cela ressemblait parfois au Pentagone. Ou l’un de Spielberg sur les réunions dans qui sait quelle phase. Le fait est que bientôt je le serai à nouveau. Il s’appelle Berlin et c’est de l’amour pur. Quelquefois. »

Le 21 juillet 2020, Alaro Morte a déclaré que c’était son premier jour de retour en disant: «Je suis de retour. Le professeur est de retour. ».

En août 2020, parallèlement à l’annonce officielle, deux nouveaux membres de la distribution ont été annoncés.

Premièrement, Miguel Ángel Silvestre, ancien de Sense8, a été annoncé pour faire partie de la saison 5. Il a déclaré sur son Instagram (traduit en anglais): «Mamaaaa❗️ Quelle chance j’ai? Maximo de joie!

Le deuxième nouvel acteur annoncé pour la saison 5 est Patrick Criado. Patrick est surtout connu pour ses rôles dans The Aspirant, Plastic sea et The King.

À quoi s’attendre de la saison 5 de Money Heist

Attention: spoilers pour La Casa De Papel / Money Heist partie 4 et les saisons précédentes à venir!

Récapitulons rapidement les événements de la partie 4 et la façon dont ils se sont déroulés. Le hold-up est toujours d’actualité, Lisbonne rejoignant maintenant le reste du gang à la Banque d’Espagne.

Le plus grand défi auquel est confronté le gang est que le professeur est maintenant celui qui a été pris en flagrant délit. Avec une arme à feu pour lui, la série passe au générique avec une nouvelle interprétation de Bella Caio.

Il y a eu beaucoup de théories sur Alicia qui est maintenant devenue voyou. Certains sur Reddit pensent que sa grossesse est fausse et d’autres pensent même qu’elle est l’ex-épouse de Berlin qui a été présentée à la quatrième saison.

De retour à la banque, le gang doit maintenant travailler sur les dernières étapes du braquage et commencer leur évasion. Nous savons que l’équipe continue au sous-sol de fondre l’or en petites boules pour l’extraction.

Bien sûr, la grande question qui se posera si l’équipe parvient à s’échapper est de savoir si elle peut garder sa liberté, contrairement à la dernière fois bien sûr. Est-il même possible pour eux de vivre une vie normale? Après tout, toutes leurs identités sont au grand jour.

Passons maintenant aux conseils de spoiler pour la dernière saison à venir.

Tout d’abord, Berlin est sur le point de revenir avec de nombreux messages de l’acteur et de Vancouver Media taquinant son retour. Bien sûr, la plupart de ses apparitions dans Money Heist depuis la partie 2 ont été des flashbacks, ce qui suggère que cela se poursuivra dans la dernière saison.

Quand la saison 5 de Money Heist sortira-t-elle sur Netflix?

Avec un retard prévu dans le tournage, nous allons probablement voir la série revenir à un moment donné en 2021.

Notre meilleure hypothèse est qu’il ne sera disponible sur Netflix qu’au moins avant l’été 2021. Bien sûr, beaucoup dépendra des horaires de tournage pendant une pandémie qui pourrait être déplacée et modifiée à tout moment.

Alex Pina et son équipe travaillent sur d’autres projets Netflix

Le créateur de Money Heist fait actuellement l’objet d’un accord de sortie global avec Netflix. Son prochain projet Netflix sortira probablement dans l’année prochaine. En fait, voici une liste de ses projets actifs et de quoi ils parlent.

Lignes blanches La première saison est sortie sur Netflix en mai 2020 et a reçu des critiques mitigées, mais a trouvé un public dédié selon le top 10 de Netflix. Nous suivons également tout ce que nous savons sur la deuxième saison de White Lines dans un article séparé ici.Sky Rojo est l'autre série télévisée basée sur l'action à venir sur Netflix. Cela est également actuellement prévu pour une version 2020. Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia et Verónica Sánchez devraient jouer le rôle principal.

Nous avons également rédigé des guides détaillés indiquant où trouver les acteurs de Money Heist dans d’autres Netflix Originals, ainsi que des recommandations sur ce qu’il faut regarder ensuite.

