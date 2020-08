Black Summer revient pour une deuxième saison sur Netflix en 2020 mais est l’une des nombreuses productions actuellement freinées par la pandémie qu’est le Coronavirus. Voici les dernières nouvelles sur la deuxième saison à venir de l’épopée zombie de Netflix, y compris les dates de tournage, les dates de sortie et ce à quoi nous pouvons nous attendre de l’histoire.

Black Summer est une série de thrillers de zombies d’origine Netflix créée par Karl Schaefer et John Hyams. Située dans le même univers de Z-Nation, la série est présentée comme une préquelle de la série bien-aimée de zombies fous, mais c’est plus un successeur spirituel qu’autre chose. Prenant un ton plus nuancé, avec un ton intime et plus sombre par rapport à celui de sa série compagnon.

Des années avant les événements de Z-Nation, pendant les jours les plus sombres de l’apocalypse des zombies, une mère se joint à un groupe d’étrangers pour aider à retrouver sa fille perdue et leurs proches. Bien qu’il ait des liens spirituels avec Z-Nation, il se déroule en fait sur une chronologie très différente de la série Syfy qui reste annulée à ce jour.

État du renouvellement de Netflix de la saison 2 de Black Summer

Statut de renouvellement officiel de Netflix: officiellement renouvelé (dernière mise à jour le 20/11/2019)

En règle générale, il faut environ deux mois à Netflix pour renouveler ses émissions diffusant généralement des informations via ses comptes sociaux. Dans le cas de Black Summer, tout est resté silencieux jusqu’en octobre 2019.

En octobre 2019, nous avons repéré une vente aux enchères sur eBay et un site Web appelé HollywoodCharityAuctions.com offrant aux gens la possibilité de se rendre sur le plateau mentionne que le tournage de la saison 2 commence à l’hiver 2019.

En novembre 2019, le compte NX de Netflix a confirmé que Black Summer reviendrait pour une deuxième saison sur Netflix.

C’est officiel! Black Summer revient pour la saison 2! @jaime_king @justinchucary @im_christine_lee @ kflow626 #BlackSummer pic.twitter.com/C4B5bVsWDz – NX (@NXOnNetflix) 20 novembre 2019

Jaime King s’est également adressée à Twitter pour exprimer sa joie d’avoir une deuxième saison. Il a également été annoncé par Kylie Newman (partenaire de Jaime King) que Jaime produirait également pour la saison 2. Dans un Tweet séparé, Jaime King a déclaré: «Je suis ravi d’annoncer la saison Black Summer à vous fier de jouer et de produire cette série avec le les êtres humains et les artistes les plus incroyables!

Je suis très heureux d’annoncer l’arrivée de la deuxième saison de Black Summer! Je suis tellement fier de jouer et de produire la série avec @netflix, @jrhyams et notre incroyable casting et équipe! #blacksummer #netflix pic.twitter.com/t0MT3I3Qbk – Jaime King (@Jaime_King) 20 novembre 2019

Quel est le statut de production de la saison 2 de Black Summer?

Le tournage de la saison 2 de Black Summer a commencé au début de 2020 mais nous avons été informés le 18 mars 2020 que la production avait été reportée de deux semaines, ce qui signifie que le tournage recommencerait en avril 2020 au plus tôt.

La pandémie s’est installée et le spectacle était en pause permanente. Maintenant, en juillet 2020, un nouveau rapport ProductionWeekly indiquait que la série devait recommencer le tournage le 17 août 2020.

Nous avons depuis eu un autre rapport, avec la mise à jour à laquelle le tournage a été repoussé 3 septembre 2020.

Le tournage de la première saison a débuté en juillet 2018 et s’est terminé fin septembre 2018.

Selon notre source, le tournage a de nouveau lieu à Calgary, au Canada, comme l’a confirmé Karl Schaefer sur Twitter fin novembre.

Nous tournerons à nouveau à Calgary. https://t.co/uMb0IsoJSp – Karl Schaefer (@UnrealKarl) 26 novembre 2019

L’histoire justifie-t-elle la saison 2 de Black Summer?

* SPOILERS CI-DESSOUS *

Les opinions peuvent être partagées sur la question de savoir si Black Summer a besoin d’une deuxième saison. Le coup final était Rose et sa fille sur le point de se réunir, nous donnant l’un des rares moments heureux de la première saison.

Hors du groupe de survivants, seuls Sun, Spears et Rose ont survécu au voyage vers le stade. L’histoire de Rose est effectivement conclue après avoir retrouvé sa fille. Les seules motivations de Spears étaient de survivre et d’aider Rose dans son voyage. Pendant ce temps, Sun, qui ne parle pas un mot d’anglais, ne cherchait peut-être qu’à être évacué.

Le seul survivant motivé pour continuer l’histoire était Vallez, mais Rose a dû le tuer par pitié, en raison du ralentissement d’elle et des autres survivants à cause de sa blessure. De plus, Lance est AWOL alors qu’il fuyait une horde croissante de zombies.

En parlant de hordes, le tsunami a été fortement évoqué lors de la première saison, mais nous ne l’avons jamais vu. Si Black Summer revient pour une deuxième saison, le raz-de-marée des zombies ne peut pas être trop conscient, mais étant donné à quel point les protagonistes sont inutiles à tuer des zombies, la partie sera terminée quand elle arrivera.

Il y a de la place pour plus de Black Summer, surtout si les plans sont pour le spectacle de se lier avec Z-Nation. Nous aimerions voir l’histoire de Black Summer, en fait, entrer dans les détails de l’événement qui est mentionné sur Z-Nation.

La famine de masse, la paranoïa et la panique ont fait de cet été l’une des périodes les plus difficiles de l’apocalypse, qui devrait être explorée plus en détail.

Comment les abonnés ont réagi à la saison 1 de Black Summer

Après la recherche en ligne, les opinions sont partagées entre les abonnés sur ce qu’ils pensent du thriller Zombie. De toute évidence, certains préfèrent plus d’action, tandis que d’autres ont préféré Z Nation qui l’a précédé.

Nous sommes tout à fait d’accord.

Regarder ces gens lutter pour comprendre comment tuer ces zombies me stresse THE FUCK OUT 🤦🏻‍♀️ #BlackSummer – Jenifer Morey (@jen_i_ma_fer) 11 avril 2019

Enfants + Horreur = Trop effrayant.

POURQUOI SUIVREZ-VOUS L’ENFANT CREEPY DANS UNE ÉCOLE ABANDONNÉE QUE VOUS IDIOTES #blacksummer pic.twitter.com/14GrEfigaI – chantelle (@patronusblake) 11 avril 2019

moi parce que je suis profondément plongé dans Black Summer avec seulement 3 épisodes restants et je ne sais pas si la série générera suffisamment de chaleur pour être renouvelée pour une deuxième saison, quiconque a envie d’action zombie, lancez cette émission sur Netflix, GEM absolu ! #BlackSummer @Jaime_King @netflix pic.twitter.com/Nihhgcl9z5 – Amine Amri (@ CosmicROOSTER1) 12 avril 2019

Aimeriez-vous voir la deuxième saison de Black Summer? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!