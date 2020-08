La quatrième saison de The Seven Deadly Sins est arrivée sur Netflix, et nous attendons déjà une saison cinq très attendue! Avec la diffusion japonaise de la saison cinq retardée, cela signifie également qu’il y aura un retard de date de sortie pour Netflix. Nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières nouvelles et informations sur la saison cinq, y compris la date de sortie de Netflix et à quoi s’attendre.

The Seven Deadly Sins est une série animée sous licence Netflix Original basée sur le manga du même nom de l’auteur Nakaba Suzuki. Ayant vendu plus de 37 millions d’exemplaires du manga dans le monde, la franchise a une base de fans farouchement fidèle. Le studio était auparavant animé par A-1 Pictures mais a depuis une nouvelle maison avec Studio Deen.

Tout comme la quatrième saison, nous aimerions répondre que nous classons cette saison comme la cinquième, car nous suivons la façon dont Netflix a formaté l’original. Nous comprenons que la «deuxième saison» était une poignée d’épisodes OVA.

Quand la saison 5 de The Seven Deadly Sins arrive-t-elle sur Netflix?

Ne vous attendez pas à voir la saison 5 de The Seven Deadly Sins sur Netflix de si tôt.

La série devait initialement revenir à la diffusion japonaise en octobre 2020, mais la cinquième saison a depuis été retardée en raison de la pandémie COVID-19.

Une déclaration officielle a été publiée sur le site Web The Seven Deadly Sins. Une date de sortie révisée a finalement été annoncée et, comme prévu, la série sera diffusée au Japon à partir de janvier 2021.

La saison 4 de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins: Anger’s Judgment) sortira en janvier 2021.

Source: Weekly Shônen Magazine # 36-37 (5 août) #NanatsuNoTaizai #SevenDeadlySins #SDS_BoarHat_News pic.twitter.com/1uBM62ntaw – Chapeau de sanglier (@SDS_BoarHat) 1er août 2020

En fin de compte, cela signifie que la date de sortie de Netflix sera retardée de plusieurs mois et que la diffusion japonaise aura lieu entre janvier et juin / juillet.

En supposant que nous aurions pu voir la cinquième saison arriver en août comme la quatrième, il est fort probable que nous attendons Hiver 2021/2022.

À quoi s’attendre de la cinquième saison des sept péchés capitaux

Il y a beaucoup à déballer alors que nous arrivons à ce qui devrait être la dernière saison de The Seven Deadly Sins.

La quatrième saison de l’anime s’est terminée sur ce que serait le chapitre 267 du manga. Le manga a un total de 346 chapitres, ce qui ne laisse que 79 chapitres à couvrir par l’anime.

À cette époque, il reste encore beaucoup d’histoires à couvrir.

Purgatoire

En tant qu’immortel, Ban est le seul membre des sept péchés capitaux, à part Meliodas, qui a une chance de survivre au purgatoire.

Ban est déterminé à trouver les vrais Mélodias que nous connaissons et aimons tous et à le ramener à la maison en Bretagne. Mais le temps passe différemment dans le purgatoire, combien de décennies, de siècles ou de millénaires vont s’écouler avant que Ban ne trouve les Meliodas?

Ban est déjà l’un des personnages les plus forts de la série, donc passer tant d’années au purgatoire le rendra probablement encore plus fort.

Bretagne

Pendant ce temps, en Britannia, une nouvelle alliance s’est formée entre celle du clan de la déesse, du clan des fées, du clan géant et des humains, déclenchant une seconde guerre sainte dans le but de vaincre le clan des démons une fois pour toutes.

Estarossa du clan des démons a enlevé Elizabeth, c’est donc aux forces unies de la Stigma Alliance de l’arrêter et de sauver la princesse.

Le commandement de l’Amour a un passé horrible, et bientôt tout sera révélé.

La résurrection du nouveau roi démon?

L’œuf géant contenant le corps de Meliodas continue de se manifester, et quand il éclot un encore plus fort et plus sombre, Meliodas se réveillera. Avec les commandements, il est absorbé, Meliodas ne sera pas loin de se revendiquer comme le nouveau roi démon du clan démon.

Y aura-t-il une sixième saison de The Seven Deadly Sins?

Comme nous l’avons brièvement discuté ci-dessus, il reste très peu de matériel source à couvrir pour le manga. Avec seulement 79 chapitres à parcourir, il ne serait pas au-delà des attentes que l’anime se termine à cinq saisons.

Cela étant dit, la quatrième saison ne couvrait qu’environ 31 chapitres du manga, donc, bien sûr, nous pouvions voir l’anime prolongé à une sixième saison pour voir la finale.

Les fans n’ont pas à s’inquiéter, il y a des tonnes d’histoires, de combats et de rebondissements gravés dans les 79 chapitres restants de The Seven Deadly Sins, il y en a donc beaucoup pour vous divertir.

Nous ne révélerons aucun spoilers ici, mais un manga de suite est en cours de planification, bien nommé The Seven Deadly Sins: The Four Knights of the Apocalypse. Une sixième saison pourrait donc se concentrer sur la nouvelle histoire écrite par Nakaba Suzuki.

L’animation sera-t-elle améliorée pour The Seven Deadly Sins saison 5?

L’un des sujets les plus débattus de la quatrième saison a été la baisse significative de la qualité de l’animation.

Ce n’est un secret pour personne que la production de The Seven Deadly Sins a été déplacée de A-1 Pictures vers Studio Deen. L’un des faits les moins connus est que le Studio Deen a sous-traité l’animation au studio d’animation sud-coréen Marvy Jack.

Les résultats étaient loin d’être impressionnants et très controversés.

L’ouverture: The Anime: pic.twitter.com/Y7ZuVicNES – Heavenly D. Controller 🍑 (@HeavenlyControl) 23 février 2020

Le tollé des fans était extrêmement fort, mais Studio Deen n’a pas encore dit s’il allait gérer ou non la production complète de la saison cinq.

Attendez-vous avec impatience la sortie de la saison 5 de The Seven Deadly Sins sur Netflix?