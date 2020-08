Toluca.- Dans l’État du Mexique, l’inscription et la réinscription des étudiants pour l’année scolaire 2020-2021 auront lieu du 6 au 21 août.

Alors que d’une manière extraordinaire la date sera du 24 août au 11 septembre.

Les deux processus sont traités selon le calendrier officiel publié par le ministère de l’Éducation publique (SEP).

Afin que les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire soient dûment inscrits dans les écoles.

Les nouvelles inscriptions seront effectuées via le système d’inscription et de distribution anticipée (SAID). Les informations fournies au moment de l’inscription sont suffisantes.

Tandis que les réinscriptions se feront automatiquement au degré correspondant.

Si l’élève a fréquenté la classe immédiatement précédente dans la même école et si les parents ou tuteurs sont d’accord sur sa continuité.

Par conséquent, seuls les dossiers scolaires seront vérifiés, sans nécessiter de documentation supplémentaire; À l’exception de la mise à jour des données des mères, pères ou tuteurs, pour établir la communication nécessaire au cours du processus éducatif.

La direction scolaire sera chargée d’informer la mère, le père ou le tuteur, au plus tard le 21 août 2020, de la réinscription de leur fille ou fils dans l’établissement scolaire, le groupe et les enseignants affectés.

Une fois que le feu épidémiologique le permettra, les écoles concevront un calendrier échelonné pour compléter les procédures d’inscription et de réinscription correspondantes dans les établissements d’enseignement en personne.

Dans le cas des établissements d’enseignement appartenant aux services éducatifs intégrés de l’État du Mexique (SEIEM)

Les autorités scolaires enverront les formulaires d’inscription avec les données de l’élève, via les canaux de communication qui auront été déterminés.

Les parents ou tuteurs exprimeront leur désir de continuer dans l’établissement d’enseignement, confirmant les données.

Pour les nouveaux étudiants qui ont complété leur processus de pré-inscription via le SAID, l’inscription se fera automatiquement dans les établissements d’enseignement où ils ont été affectés, selon les listes correspondantes qui ont été envoyées à chaque école.

Le Programme d’attention à l’éducation de base (PAEB) fonctionnera pratiquement du 10 août au 11 septembre 2020.

Ils s’occuperont de ceux qui, pour une raison quelconque, n’ont pas effectué le processus de pré-enregistrement dans le SAID.

Ainsi que les étudiants dont l’affectation via le SAID ne répond pas à leurs conditions de contexte actuelles; et aux élèves qui ont besoin d’un changement d’école et / ou d’un changement de niveau intermédiaire.

D’autre part, les sous-systèmes éducatifs étatiques et fédéralisés (SEIEM), par le biais des adresses électroniques respectivement depconesc@edomex.gob.mx et controlscolar@seiem.gob.mx, s’occuperont également de situations spécifiques.

Dans les communautés où les médias électroniques ne sont pas disponibles, les écoles, en fonction de leurs conditions et de leur contexte, établiront des stratégies de communication (affiches, périphériques, téléphone, entre autres) avec les mères, les pères ou les tuteurs, en fonction de l’avancée du feu tricolore épidémiologique.

