Le Coronavirus a eu un impact énorme sur les prochaines productions Disney +, y compris la série préquelle Rogue One avec Diego Luna dans le rôle du capitaine Cassian Andor, qui était à peine quatre semaines en production avant son arrêt.

Récemment, Diego Luna s’est entretenu avec le Guardian de plusieurs sujets, notamment pourquoi il n’est pas pressé de revenir au tournage de la série préquelle Rogue One.

Le tournage commence dans le monde entier, si lentement nous revenons, mais il n’y a pas de précipitation. Pour moi, ce que cette pandémie a porté à mon attention, c’est qu’il [are] priorités. Nous devons être prudents et nous devons savoir quand et comment revenir en arrière. Et le comment est le plus important, car si nous redevenons qui nous étions, nous avons gaspillé notre opportunité, nous avons gaspillé une occasion majeure de repenser et de réinventer une grande partie de ce que nous croyions être crucial et essentiel, ce qui n’est clairement pas le cas.

L’une des raisons pour lesquelles il est plus fatigué est que ses enfants ont contracté le coronavirus.

La prochaine série Star Wars ne reviendra pas immédiatement sur le tournage, et il y aura des différences dans la façon dont la série est filmée, pour être plus sûr.

Ce thriller d’espionnage passionnant explorera des histoires remplies d’espionnage et de missions audacieuses pour redonner espoir à une galaxie aux prises avec un empire impitoyable. Il se déroulera cinq ans avant les événements de Rogue One: A Star Wars Story. La date de sortie de la série n’a pas encore été annoncée, et elle verra également Geneviève O’Reilly, reprendre son rôle de Mon Mothma, aux côtés de Stellan Skarsgard, Denise Gough et Kyle Soller.

Avez-vous hâte de découvrir la nouvelle série préquelle de Rogue One?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk