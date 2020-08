Disney + a ajouté une nouvelle collection «Musical» à l’application, qui propose une large gamme de films et d’émissions, notamment «The Greatest Showman», «Hamilton», «Sound Of Music» et bien d’autres. Il existe quatre catégories différentes, notamment les films d’animation et d’action en direct, les séries télévisées et les émissions spéciales / courts métrages.

Vous trouverez cette collection sur l’écran d’accueil de Disney + et dans la zone «recherche» de Disney +

Voici un aperçu de tout dans la collection musicale:

Films d’animation

coco

Congelé

Congelé 2

Moana

Les trois caballeros

Princesse et la grenouille

La belle et la Bête

Aladdin

Le roi Lion

Le Roi Lion 2: la fierté de Simba

Le cauchemar avant Noël

Oliver et compagnie

Pinocchio

Le livre de la jungle

Mulan

Fantaisie

Fantasia 2000

Aristochats

Emmêlé

Winnie l’ourson

La petite Sirène

La petite sirène 2: retour à la mer

La petite sirène: le début d’Ariel

Accueil sur la plage

Cendrillon

le bossu de Notre-Dame de Paris

Bossu de Notre Dame 2

Les trois Mousquetaires

Winnie The Pooh: le printemps avec Roo

La Belle et la Bête: Noël enchanté

Phineas et Ferb: Star Wara

Peter Pan

Le film Tigrou

Films d’action en direct

Le plus grand showman

Hamilton

Aladdin

Stargirl

Le roi Lion

Mary Poppins

Muppest le plus recherché

Annie

Actualités (Broadway Production)

Les Muppets

Il était une fois un matelas

Dragon de Pete

Boutons de lit et balais

Actualités

Le son de la musique

Bonjour Dolly

Babes In Toyland

Le Muppet Chrismas Carol

Santa Paws 2: Les chiots du Père Noël

Séries et films Disney Channel

Des morts-vivants

Zombies 2

Musique de lycée

Lycée Musical 2

Lycée Musical 3

High School Musical: The Musical – La série

Descendance

Descendants 2

Descendants 3

Descendants: sous la mer

Lemonade Mouth

Film de plage pour adolescents

Adolescent plage film 2

Violetta

Camp Rock

Camp Rock 2: le dernier Jam

Le chalet

Laissez-le briller

Jacke et les pirates de Neverland

Comptines Disney Junior

Shorts et spéciaux

Le noir est roi

L’aventure glacée d’Olaf

Disney’s Family Singalong Volume 1

Disney’s Family Singalong Volume 2

Le joueur de flûte

Bis

Grand méchant loup

Lave

Vampirina

Disney Channel Summer Singalong

Voiture Toon: Heavy Metal Mater

Le toucher d’or

La déesse du printemps

Mouseketeers de Walt Disney World

Une célébration de la musique de Coco

La petite sirène: en direct

Quelle comédie musicale allez-vous regarder sur Disney + ensuite?

