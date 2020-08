En jetant un autre regard sur la façon dont deux des classiques de Disney se comparent, nous allons comparer et contraster « Fantasia » et « Dumbo ». N’oubliez pas que j’utiliserai 5 critères pour déterminer le gagnant: protagoniste, antagoniste, personnages secondaires, musique et moments mémorables. Encore une fois, c’est complètement subjectif.

Lançons cette bataille: « Fantasia » contre « Dumbo ».

PROTAGONISTE

«Fantasia» est une série de courts métrages mis en musique classique. Il n’y a pas de protagoniste de plateau tout au long du film comme dans un film avec un long-métrage bien établi. Le plus mémorable de ces courts métrages est « The Sorcerer’s Apprentice » qui met en vedette Mickey Mouse dans sa tenue Sorcerer Mickey alors qu’il tente de faire de la magie pendant que son maître est hors de la pièce. Pendant ce temps, le protagoniste de Dumbo est là dans le nom. Dumbo, ou Jumbo Jr., l’éléphant aux grandes oreilles est le personnage qui anime l’histoire. Nous le suivons dans son histoire pendant toute la durée du film alors qu’il est humilié par d’autres éléphants, les clowns de cirque et le maître de piste jusqu’à ce qu’il apprenne à voler et devienne une star. Dumbo n’est pas le protagoniste le plus excitant, mais il a un net avantage sur Mickey en étant dans tout le film. Pointez sur « Dumbo ».

Fantasia 0 | Dumbo 1

ANTAGONISTE

Encore une fois, parce que « Fantasia » est une série de courts métrages, il n’ya pas d’antagoniste de plateau pour le film. L’antagoniste le plus reconnaissable est Chernabog du dernier court métrage, «Night on Bald Mountain». Essentiellement, Tchernabog est le diable alors qu’il ressuscite les morts avant que tout ne se retourne contre lui et ne le chasse dans la montagne. Il est menaçant pour le moment où il passe à l’écran et est un solide antagoniste pour son court métrage. J’aimerais personnellement voir un long métrage de Sorcier Mickey combattant Chernabog, mais ce n’est que moi. Étonnamment, « Dumbo » n’a pas non plus d’antagoniste établi. Les autres éléphants se dressent contre Dumbo à cause de ses oreilles, mais ils ne font pas grand-chose d’autre que de parler de lui et de l’éviter. Les clowns forcent Dumbo dans des situations effrayantes, mais ils essaient surtout d’améliorer leur jeu. Ils sont insouciants et irréfléchis, mais pas méchants. Le Ringmaster continue de faire passer Dumbo d’une situation effrayante à une situation effrayante, mais il est essentiellement un manager qui essaie de trouver la bonne personne sans penser aux sentiments de Dumbo. Le plus grand antagoniste serait probablement les enfants qui insultent les oreilles de Dumbo, ce qui conduit Jumbo à les attaquer pour protéger son fils. Mais, ils ont un rôle si petit qu’il est difficile de les prendre au sérieux en tant qu’antagonistes principaux. Chernabog est plus menaçant pendant le temps qu’il passe à l’écran que n’importe lequel des antagonistes de « Dumbo ». Pointez sur «Fantasia».

Fantasia 1 | Dumbo 1

PERSONNAGES SECONDAIRES

Les deux films sont remplis de personnages secondaires, mais la plupart ne sont pas si mémorables. Dans «Fantasia», il y a des centaures, des fées, des fleurs, des couleurs et des mauvais esprits, mais aucun d’entre eux ne se démarque de son short pour être mémorable. Dans «Dumbo», le meilleur, de loin, est Timothy Mouse, qui se sent désolé pour Dumbo et fait de son mieux pour améliorer les choses pour lui. Ensuite, il y a les corbeaux, qui, bien qu’ils soient insensibles à la culture dans les temps modernes, sont toujours le seul autre groupe qui aide Dumbo. Il y a aussi des éléphants, des clowns, un maître de piste et des participants au cirque. Bien que cela ne soit pas si mémorable, il est plus facile de les nommer que quiconque dans « Fantasia ». Pointez sur « Dumbo ».

Fantasia 1 | Dumbo 2

LA MUSIQUE

Celui-ci n’est pas vraiment une catégorie équitable dans ce débat. « Dumbo » fournit une belle partition qui aide à faire avancer l’histoire. Et le segment des éléphants roses sur le défilé se distingue en partie par la musique qui l’accompagne. Mais, «Fantasia» est littéralement une série de courts métrages sur certaines des plus grandes musiques classiques de tous les temps. Bach, Tchaïkovski, Dukas, Stravinsky, Beethoven, Ponichielli, Moussorgski et Schubert ont tous des pièces représentées dans «Fantasia». Celui-ci n’a jamais été un concours. Pointez sur «Fantasia».

Fantasia 2 | Dumbo 2

MOMENTS MÉMORABLES

Encore une fois, c’est la catégorie la plus subjective du débat. Ce que je trouve mémorable, vous ne pouvez pas et vice versa. Dans «Fantasia», l’intégralité de deux courts métrages, «The Sorcerer’s Apprentice» et «Night on Bald Mountain» se démarque. Mickey mettant le chapeau du sorcier, invoquant les balais, incapable de les arrêter et Yensid venant mettre un terme à tout est emblématique. Pendant ce temps, l’ascension de Chernabog, sa montée des mauvais esprits et la riposte pendant la séquence d’Ava Maria sont magnifiquement animées et marquées. Pendant ce temps, «Dumbo» a sa part de moments mémorables. Le dévoilement de Dumbo et de ses oreilles, les enfants qui l’insultent et sa mère les attaquant, les éléphants roses en parade, les corbeaux aidant Dumbo et lui à voler au cirque sont ce dont je me souviens le plus. D’après mes calculs, « Fantasia » a sept moments mémorables en seulement deux courts métrages, tandis que le reste des courts métrages est très oubliable, tandis que « Dumbo » en a cinq sur tout un long métrage. Pointez sur «Fantasia».

Fantasia 3 | Dumbo 2

En calculant les résultats, «Fantasia» remporte une mince victoire 3-2. Ces deux sont des classiques de l’ère d’or qui apportent probablement beaucoup de joies dès l’enfance. Alors qu’est-ce que tu en penses? Quel film est le meilleur: « Fantasia » ou « Dumbo? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.