Bienvenue dans ma série Disney + Battle où je compare et contraste deux films d’animation Disney ou Pixar sur cinq catégories pour voir lequel est le meilleur film. Auparavant, j’ai comparé les films Golden Age Disney les uns aux autres ou les films Pixar les uns aux autres. Mais, cette semaine, je compare l’un des films de l’époque de la guerre de Disney au deuxième film Pixar. Voyons donc qui remporte « Saludos Amigos ou » A Bug’s Life? «

PROTAGONISTE

«Saludos Amigos» est une collection de courts métrages réunis pour faire un film. Cela était courant par Disney pendant la Seconde Guerre mondiale et dans ses conséquences immédiates en raison de difficultés financières. Les quatre courts métrages ont différents protagonistes dont Donald Duck, Dingo et Pedro l’avion. Tous les trois sont le personnage principal de leurs courts métrages, mais aucun ne se démarque comme un véritable protagoniste du film. Pendant ce temps, dans «A Bug’s Life», Flik est une fourmi qui essaie toujours de rendre les choses plus faciles pour sa colonie mais qui n’arrête pas de faire des bêtises. Il rend les choses plus difficiles plutôt que plus faciles. Mais, lorsqu’il est envoyé en mission comme «punition», il trouve un cirque d’insectes qui arrivent pour aider la colonie de fourmis à renverser la terreur des sauterelles maléfiques. Flik est clairement le protagoniste de son film, alors qu’il est difficile de dire qui serait le meilleur protagoniste de «Saludos Amigos». Pointez sur « La vie d’un bug ».

Saludos Amigos 0 | Une vie de bogue 1

ANTAGONISTE

L’antagoniste est là pour s’opposer au protagoniste. Dans «Saludos Amigos», il n’ya pas vraiment d’antagoniste. Le but du film est de faire appel aux nations sud-américaines pour se ranger du côté des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est un film de propagande entièrement destiné à développer la bonne volonté des nations latines. D’un autre côté, Hopper est peut-être le meilleur méchant que nous ont offert les studios Pixar. Il est l’un des méchants les plus méchants que j’ai vu avec sa manipulation de la colonie de fourmis et les empêchant de le soutenir par peur. Il est l’équivalent d’un dictateur cruel et vicieux. C’est du mal pur. C’est un excellent antagoniste. Pointez sur « La vie d’un bug ».

Saludos Amigos 0 | A Bug’s Life 2

PERSONNAGES SECONDAIRES

Parfois, ce sont les personnages secondaires qui font le film. «Saludos Amigos» nous présente Jose Carioca, l’un des meilleurs personnages secondaires de l’histoire des dessins animés de Donald Duck. Bien que ce soit un gros spectacle que nous voyons depuis des années, « A Bug’s Life » nous présente tout un cirque de personnages secondaires. Francis, Heimlich, Slim, Manny, Gypsy, Tuck, Roll et PT Flea contribuent à rendre ce film aussi bon qu’il est. Ajoutez-y la princesse Atta, la princesse Dot et le reste de la colonie de fourmis et cela pousse ce film à de nouveaux niveaux. Alors, optez-vous pour un personnage de soutien qui est emblématique ou un groupe de personnages de soutien qui ont contribué à élever le film. Eh bien, je vais avec la quantité ici. Pointez sur « La vie d’un bug ».

Saludos Amigos 0 | Une vie de bogue 3

LA MUSIQUE

Aucun de ces films n’a de chanson emblématique quand on les regarde. Il n’y a pas de «Quand tu veux une étoile» ou «Tu as un ami en moi». Les deux ont une musique qui améliore la narration, mais rien ne ressort. Les deux partitions sont belles, mais je pense que la partition de «Saludos Amigos» sert mieux son film. La musique latine donne au film une sensation distincte qui correspond à son intention de faire basculer les nations sud-américaines aux côtés des États-Unis. Pointez sur « Saludos Amigos ».

Saludos Amigos 1 | Une vie de bogue 3

MOMENTS MÉMORABLES

«Saludos Amigos» offre aux téléspectateurs leur premier regard de long-métrage sur Donald Duck, Goofy et Jose Carioca. Mais je ne me souviens pas beaucoup des courts métrages. Pendant ce temps, « A Bug’s Life » nous donne Flik détruisant accidentellement l’offrande, le cirque se bat avec les mouches, Flik trouvant le cirque et les ramenant à la colonie, le cirque distrait les sauterelles pour sauver la reine et l’oiseau attraper Hopper et le nourrir à ses petits faisant de Flik le héros. Il y a d’autres moments mémorables dans « A Bug’s Life ». Pointez sur « La vie d’un bug ».

Saludos Amigos 1 | A Bug’s Life 4

Le gagnant de cette bataille est « A Bug’s Life » par un décompte de 4 contre 1. Je ne savais pas quoi penser de celui-ci, car « A Bug’s Life » ne semble pas avoir la fanbase que les autres films Pixar ont , mais les films de l’époque de la guerre ont fait face à des difficultés que d’autres films n’auront jamais à affronter. Qu’est-ce que tu penses? Quel film est le meilleur?

