Lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers trimestriels de Walt Disney Company, le PDG de Disney, Bob Chapek, a annoncé que Disney + arriverait dans les pays d’Amérique latine en novembre.

Les fans de Disney en Amérique latine attendaient avec impatience le lancement de Disney +, proposant des marques telles que Pixar, Star Wars, Marvel et National Geographic, mais ils ont dû attendre que Disney + soit d’abord déployé dans d’autres régions.

Lors de l’événement Investor Day de l’année dernière, Disney s’est fixé un objectif de 60 millions d’abonnés pour sa nouvelle plateforme de streaming Disney +. Au cours de la conférence téléphonique, il a été confirmé que Disney avait atteint son objectif de 60 millions d’abonnés dans le monde, au cours de sa première année, donc avec un lancement en Amérique latine prochainement, Disney + devrait devenir encore plus grand.

Êtes-vous enthousiasmé par le lancement de Disney + en Amérique latine?

