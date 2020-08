La fièvre turque ne repose pas sur Mediaset Espagne et c’est que le groupe de communication a déjà prêt un nouveau produit à lancer dans les prochaines semaines. ‘Everywhere, you’ est le titre de la nouvelle production née en Turquie dont la promotion a déjà commencé sur les chaînes du groupe et qui atterrira sur la grille de Divinity au début de la nouvelle saison télévisée qui commence maintenant. Ce nouveau pari tentera de prendre pied dans la journée de la chaîne dans laquelle Les séries turques se sont remarquablement démarquées à nouveau avec de très bons résultats d’audience.

Stars de ‘Partout, vous’

‘Everywhere You’ est l’adaptation turque de la série taïwanaise ‘Just You’ qu’Aybüke Pusat et Furkan Andic ont joué en 2019 en Turquie. Les deux sont deux visages très familiers pour les téléspectateurs espagnols et c’est que Pusat a travaillé «Medcezir», tandis qu’Andic l’a fait dans «le secret de Feriha». Ils dirigent le casting de cette comédie romantique que les abonnés de Mitele Plus ont pu voir depuis juillet dernier. La plateforme de paiement de Mediaset Espagne a présenté les cinq premiers épisodes de la même. Maintenant, la fiction se prépare déjà à faire le grand saut pour ouvrir la diffusion avec sa diffusion sur Divinity.

Il ne serait pas étrange que le groupe de communication choisisse de lancer de la fiction également sur Telecinco, comme cela s’est produit avec ‘Room 309’. La fiction mettant en vedette Demet Özdemir a été créée dans une émission multicanal par Telecinco et Divinity et sans aucun doute, le résultat de la stratégie ne pourrait pas être meilleur puisque la série a réussi à se consolider dans la plage de l’après-midi du thème avec les rediffusions de ‘ Erkenci Kus: Dreaming Bird »et« Kara Sevda (Eternal Love) ». Ce qui semble clair, c’est que ‘Partout, vous’ ferez partie du grill quotidien de Divinity et ce ne sera qu’une de toutes les nouveautés que la chaîne prépare pour l’automne prochain.

C’est ‘Partout, vous’

Que se passerait-il si, lorsque vous essayez de vous installer dans votre nouvelle maison, vous découvrez que quelqu’un d’autre en est également propriétaire? C’est le point de départ de cette fiction dans laquelle nous rencontrerons Selin Sever et Demir Erendil, deux jeunes qui se rendront compte que chacun possède la moitié du même bien. A ce moment-là, une grande guerre commencera entre les deux qui provoqueront des affrontements surréalistes et est-ce que personne n’est prêt à abandonner dans ce qu’ils considèrent comme une grande injustice; tous deux sont convaincus que cette maison leur appartient. Mais le truc ne s’arrête pas là et c’est que tout se compliquera encore plus lorsque Demir prendra la tête de la société Artemim dans laquelle Selin travaille comme architecte d’intérieur. Les deux commenceront à être ensemble toute la journée et Ce sera alors que celui qui peut être l’étincelle de l’amour émergera.