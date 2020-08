Bien que Dolores Catania ait été discrète sur le tournage de la nouvelle saison de The Real Housewives of New Jersey, elle a ouvertement partagé son enthousiasme pour Luke Gulbranson de Bravo’s Summer House.

Dolores Catania | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU

Les deux séries Bravo sont actuellement en tournage et Catane a réfléchi à ce que ce serait de rejoindre l’équipe de Summer House dans les Hamptons. Elle a parlé avec Amir Yass sur Instagram Live de leur amitié naissante avec Gulbranson et Hannah Berner. «Vous êtes ami avec Luke? Je suis aussi amie avec Luke », dit Catania à Yass.

Elle a dit qu’elle adorerait venir à Summer House en ajoutant: « Je pense vraiment que je suis amie avec Luke et Hannah, comme dans mon esprit. »

Dolores Catania et Amir Yass discutent de la vente aux enchères de bagues de Luke Gulbranson

Catane a partagé qu’elle aimait vraiment Gulbranson. « Je l’aime tellement en tant que personne », a déclaré Catane. Elle s’est également interrogée sur la bague de fiançailles que Gulbranson vendait aux enchères pour une œuvre caritative. Gulbranson s’est récemment associé à IDoNowIDont.com pour vendre aux enchères sa bague de fiançailles Tiffany & Co. Le produit de la vente aux enchères ira à la Leukemia & Lymphoma Society.

Les téléspectateurs se souviennent probablement du moment où Gulbranson prévoyait de vendre la bague au cours de la dernière saison. Il a enduré une rupture douloureuse et semblait prêt à passer à autre chose en vendant la bague. «Il allait proposer [to his ex-girlfriend] puis leur relation s’est effondrée et il a revendu la bague », raconte Yass.

«Eh bien, il est tout simplement incroyable… merveilleux», remarqua Catane. «Je veux le voir bientôt. Il filme en ville, non? Ils filment. » Elle a ajouté qu’elle ne pouvait pas confirmer si Summer House tournait, mais si tel est le cas, elle adorerait voir Gulbranson.

Yass a rappelé que Gulbranson fabriquait son propre sirop d’érable lorsqu’il a été mis en quarantaine dans le Midwest. «Quand je lui ai parlé, le WiFi a continué à entrer et à sortir parce qu’il était dans une ferme», a déclaré Yass. «Il y avait un lac et il fabriquait son propre sirop d’érable. Bien sûr, il l’était, non?

«Summer House» sans les «ragers»?

Catane a dit que Gulbranson avait son cœur d’une manière douce. «Je lui envoie un message, je le surveille», a déclaré Catane. «Il regarde de vieux films de cow-boy. Je veux dire, mon cœur. Cet enfant a mon cœur. Il est tellement adorable. »

Yass partage ce qu’il sait de la saison en cours. «Je pense que ce que j’ai entendu, c’est qu’ils font Summer House», at-il dit. Mais, «Ils n’auront pas ces ragers. Ils vont juste les filmer tous dans la maison. Plus de fêtes. C’est très bien. »

«Je les aime tellement», a déclaré Catane. « Je ne veux pas les voir ivres et bâclés. »

La saison 5 a commencé à tourner fin juillet avec le potentiel de nouveaux membres de la distribution. Kyle Cooke, membre de la distribution de OG Summer House, a remué le pot sur Twitter à propos de la possibilité de créer deux nouveaux membres de la distribution. Il a répondu à un tweet de Bravo demandant avec quelles sept femmes au foyer les fans voudraient être bloqués sur une île déserte. Cooke a commenté: «Et si vous bloquiez hypothétiquement 10 New-Yorkais dans une maison de Long Island? Hypothétiquement. »

Le casting de l’année dernière comprenait huit personnes et il n’est pas clair si l’ensemble de la liste 2019 reviendra pour 2020.