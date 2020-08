Il est temps de regarder vers l’avenir ce qui arrivera à Netflix dans la dernière semaine d’août 2020 avec beaucoup d’espoir, sans aucun doute mis en vedette par les deux premières saisons de Cobra Kai qui atterriront vendredi.

Le lundi suivant le dernier jour verra apparaître certains films Bond sur Netflix, puis mardi, nous passons aux sorties du 1er septembre 2020 qui promettent déjà une belle récolte.

Avant d’entrer dans la liste complète de ce qui se passe sur Netflix US cette semaine, jetons un coup d’œil à certaines de nos sorties les plus attendues cette semaine:

Bibelots

Sortie de Netflix: Mardi 25 août

Un joyau caché de la sélection de comédies dramatiques Netflix Original était Trinkets lors de la sortie de la saison 1 l’année dernière. Il a reçu une dernière commande de deuxième saison qui sort en début de semaine.

Il suit trois adolescents qui ont formé une amitié après s’être rencontrés chez Shoplifters Anonymous.

Cobra Kai (saisons 1 et 2)

Date de sortie de Netflix: Vendredi 28 août

Pour beaucoup, il s’agit du meilleur choix de Netflix en 2020. Cobra Kai est un titre extrêmement sous-regardé dans la bibliothèque YouTube Originals.

La série se poursuit bien après le générique final de The Karate Kid et reprend la rivalité entre Daniel et Johnny plus chaude que jamais.

Bien sûr, non seulement Netflix aura les deux premières saisons vendredi, mais la saison 3 arrivera sur Netflix plus tard en 2020.

Juste avant d'entrer dans la liste complète des nouveautés à venir

Liste complète de ce qui se passe sur Netflix cette semaine

Remarque: les dates de sortie sont sujettes à changement.

Venir sur Netflix le 25 août Le Wonder Lab d’Emily (Saison 1) NTrinkets (Saison 2) NComing sur Netflix le 26 août Do Do Sol Sol La La Sol (Saison 1 – Nouveaux épisodes par semaine) NLingua Franca (2019) La venganza de Analía / Ana’s Revenge ( Saison 1) N –Million Dollar Beach House (Saison 1) NRising Phoenix (2020) NThe Mother’s Killer (Saison 1) NComing à Netflix le 27 août Aggretsuko (Saison 3) NNight Comes On (2018) The Bridge Curse (2020) The Frozen Ground (2013) À venir sur Netflix le 28 août Tous ensemble maintenant (Saison 1) NCobra Kai (saisons 1 et 2) JE SUIS UN TUEUR: Sortie (Saison 1) NMasaba Masaba (Saison 1) NSantana (2020) Origines inconnues (2020) Netflix le 30 août

La semaine suivante nous verra entrer dans le nouveau mois qui compte déjà d’excellents nouveaux titres. Vous pouvez voir notre aperçu de septembre 2020 pour Netflix US ici.