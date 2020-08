Une semaine intéressante de nouveautés sur Netflix vous attend avec quelques succès de retour, des films relativement inconnus et la dernière entrée dans la plus grande série animée pour enfants de Netflix à ce jour. Voici ce qui arrivera sur Netflix entre le 3 août 2020 et le 9 août.

Avant de plonger dans la liste complète des événements à venir, jetons un œil à certains de nos points forts.

Wizards: Tales of Arcadia (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: Vendredi 7 août

Nous avons souvent chanté les louanges de la trilogie de Guillermo Del Toro simplement parce qu’elle montre ce que peut être une série télévisée à haute valeur de production destinée aux enfants.

3Below et Trollhunters ont magnifiquement mis en place un univers qui s’achèvera avec la sortie de Wizards vendredi. Il verra une énorme distribution des entrées précédentes (et quelques nouvelles) faire équipe pour un événement géant Endgame-Esque exclusivement sur Netflix.

La promesse (2016)

Date de sortie de Netflix: Samedi 8 août

Un casting de stars comprenant Oscar Isaac et Christian Bale figurait dans ce film d’action d’il y a quatre ans, mais ne s’est malheureusement pas très bien comporté avec les critiques lors de sa sortie initiale.

Le film réalisé par Terry Geroge se déroule pendant les derniers jours de l’Empire ottoman.

Nation d’immigration

Date de sortie de Netflix: Lundi 3 août

Netflix a réalisé de nombreux documentaires exposant certaines des luttes en cours aux États-Unis, mais cette semaine, ils plongeront dans le système d’immigration américain. =

Liste complète des nouveautés Netflix cette semaine

À venir sur Netflix le 3 août Immigration Nation (Saison 1) N À venir sur Netflix le 4 août Aller! Camp d’été de Cory Carson (2020) NMalibu Rescue: The Next Wave (2020) NMystery Lab (Saison 1) NSam Jay: 3 In The Morning (2020) NComing to Netflix le 5 aoûtAnelka: Misunderstood (2020) NWorld’s Most Wanted (Saison 1) Nasha Natasha (2016) The Seven Deadly Sins (Season 4) N – The Rain (Season 3) NComing to Netflix le 7 aoûtBerlin, Berlin: Lolle on the Run (2020) NHigh Seas / Alta Mar (Season 3) ) Je l’ai cloué! Mexique (Saison 2) NSelling Sunset (Saison 3) NSing On! Allemagne (Saison 1) NStars in the Sky: A Hunting Story (2018) Le bus scolaire magique monte à nouveau Kids In Space (2020) NThe New Legends of Monkey (Saison 2) NTiny Creatures (Saison 1) NWizards: Tales of Arcadia (Limited Série) NWord Party Songs (Saison 1) NWork It (2020) NComing à Netflix le 8 août The Promise (2016) We Summon the Darkness (2019)

