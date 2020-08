Antena 3 a obtenu la direction d’un samedi de plus grâce à la reprise de «Saturday deluxe», qui a été laissé avec 9,5% et 712 000 téléspectateurs. De cette façon, ‘El peliculón’ conquiert 12,1% et 1 168 000 avec la diffusion de « Gran Torino ». En somme, il s’améliore de +2 points par rapport aux données du film d’il y a une semaine.

« Gran Torino »

En revanche, «Que Dieu descende le voir» a obtenu la deuxième place de la soirée pour La 1 en enregistrant 11,3% et 1 163 000 téléspectateurs. La bande double les données du film du samedi précédent, ajoutant +6,1 points. ‘laSexta noche’ atteint 588000 et un excellent 7,8%, en hausse également de +1,3 point. Le plus regardé de la nuit de Cuatro est «First Dates», qui rassemble 6,1% et 576 000.

Malgré le leadership d’Antena 3 aux heures de grande écoute, Telecinco prend la journée, mais pour très peu. La chaîne Mediaset obtient 11,6% contre 11,3% de son principal rival. La 1 enregistre 9%, loin de laSexta, qui enregistre 5,4%, et Cuatro, qui se satisfait de 4,9%. Nova est en tête de la TNT, avec 2,8% en moyenne.

‘Antena 3 news 1 weekend’, le plus regardé de la journée

S’il y avait un leader clair ce jour-là, c’était «Antena 3 news 1 week-end», devenant le plus regardé de la journée avec 1861000 téléspectateurs et 18,4%. Dans le groupe d’après-dîner, ils sont suivis par «Informativos Telecinco 15:00» avec 16,5% et 1 659 000 et «Telediario weekend 1» avec 1 078 000 et 10,6%. La nuit, «Antena 3 news 2 weekend» conserve également le contrôle avec 14,2% et 1 233 000, bien qu’il soit très proche de «Informativos Telecinco 21:00» et de ses 1 213 000 et 14,1 %. «Telediario weekend 2» signe 10,7% et 912 000.