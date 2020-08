Quiconque suit Omar Ayuso sur les réseaux sociaux sait que ces derniers temps, l’acteur «Elite» ne se mord pas la langue lorsqu’il s’agit de partager une opinion, même si cela peut déclencher une grande polémique. « Si vous ne pouvez pas fumer à moins de deux mètres, vous ne pouvez pas demander de photos à moins de deux mètres« , a-t-il publié sur Twitter après avoir pris connaissance des nouvelles réglementations gouvernementales comme mesure de sécurité dans la crise de Covid-19.

Omar Ayuso et Elena Rivera

Beaucoup de gens ont été offensés par ce commentaire, qui ont compris que l’acteur n’est pas très content lorsque ses followers lui demandent des photos dans la rue. Alors que certains ont applaudi la décision de l’acteur, beaucoup d’autres ont critiqué ce commentaire, le considérant comme un mépris pour tous ceux qui voient votre travail et vous admirent.

Elena Rivera est l’une des actrices qui ont vu le commentaire d’Ayuso très malheureux et, bien qu’elle ne l’ait pas mentionné, elle a écrit un tweet très critique. «Il faut avoir très peu d’amour pour ce métier ou avoir très peu d’années dans le métier pour être dérangé par l’affection du public. Peu de choses plus satisfaisantes que lorsqu’une personne vient vous voir dans la rue et loue poliment votre travail ou il vous demande une photo », dit très clairement l’actrice.

Explication d’Ayuso pour clarifier

Ce tweet de Rivera a eu une immense interaction de la part de ses abonnés, qui louent ses paroles et continuent de critiquer le commentaire d’Ayuso. Vu l’agitation sur les réseaux sociaux, l’acteur a voulu expliquer et clarifier ses mots, récupérant le tweet qu’il avait supprimé.

L’acteur « Elite » déclare que « quand je parle de la distance de sécurité pour demander une photo, je parle de la distance de sécurité, pas du fait de demander une photo » et ajoute que « quiconque me connaît le sait Je dis rarement non à la photo, je sous-estime l’affection du public et je n’apprécie pas leurs démonstrations d’affection. « De cette façon, il explique que son message a été mal interprété: » le reste n’a pas compris le fond du message et cherche de la merde là où il n’y en a pas « et conclut en disant que et » ne devrait pas être surexpliquer quelque chose d’aussi simple que s’il existe des règles de sécurité pour le virus, y compris la distance personnelle, elles doivent être respectées « .