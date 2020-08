Mexico.- Elida s’est intensifiée en un ouragan de catégorie 1 sur l’échelle de Saffir-Simpson.

Son centre était situé à environ 90 kilomètres au nord d’Isla Socorro, Colima et à 380 kilomètres au sud-sud-ouest de Cabo San Lucas, en Basse-Californie du Sud.

Le système a des vents maximums soutenus de 120 kilomètres par heure (km / h), des rafales de 150 km / h et un déplacement vers l’ouest-nord-ouest à 22 km / h.

Le détachement de ses bandes nuageuses devrait provoquer de fortes rafales de vent et de fortes pluies (25 à 50 millimètres) en Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit et Sinaloa, ainsi que des vagues de 2 à 3 mètres de hauteur sur les côtes de Baja California Sur et Jalisco.

#Avertissement météorologique #Elida s’intensifie à # ouragan de catégorie 1 https://t.co/EpfxqLJuAq pic.twitter.com/0DBzo3Wt4H – CONAGUA Climate (@conagua_clima) 10 août 2020

En présence d’Elida, la population des Etats susmentionnés et la navigation maritime sont instamment priées de prêter attention aux alertes du service météorologique national et aux instructions de la protection civile.

En plus de vous renseigner sur les conditions météorologiques via les pages Internet www.gob.mx/conagua et https://smn.conagua.gob.mx

Sur les comptes Twitter @conagua_mx et @conagua_clima, et sur Facebook www.facebook.com/conaguamx.

Ainsi que dans l’application pour appareils mobiles ConaguaClima, où vous pouvez consulter les prévisions par municipalité.

Voir la vue spéciale du cyclone tropical sur: https://bit.ly/3fHN64J

