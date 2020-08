Mexico – Selon l’Union nationale des parents (UNPF), le secrétaire à l’éducation publique (SEP) n’a pas consulté l’avis des parents pour la proposition de départ à distance de l’année scolaire 2020-2021.

Lors d’une conférence de presse virtuelle et avant l’annonce faite par l’exécutif fédéral, En ce qui concerne le retour aux cours le 24 août en mode distance.

Nous n’avons pas été pris en compte et cela nous semble une erreur, qui a considéré que les tuteurs sont une partie essentielle du trinôme éducatif, en plus des étudiants et des enseignants, a déclaré Leonardo García, président de l’UNPF.

Il a expliqué que l’expérience du programme Learn at Home, mis en œuvre pour conclure la dernière année scolaire en raison de Covid-19, montre que sans la participation de ce secteur, la proposition éducative ne fonctionnera pas.

En tant que pays, nous manquons de gestion et de mise en œuvre des TIC nécessaires à l’enseignement à distance, ce que la situation actuelle dans laquelle nous vivons nous oblige aujourd’hui.

La télévision et la radio seront sans aucun doute d’un grand soutien, mais elles ne résoudront pas nos besoins éducatifs, a-t-il déclaré.

J’exhorte aussiou le SEP à s’engager immédiatement à numériser l’éducation dans ce pays où elle est le plus nécessaire, a déclaré García Camarena.

Nous demandons d’être clairs sur la programmation des chaînes de télévision, ainsi que sur les formulaires et processus qui suivront la permanence et l’évaluation des étudiants dans cette modalité.

Enfin, il a ajouté que les congrès doivent légiférer en faveur des filles et des garçons de ce pays et que c’est réalisé, s’ajoutant à la société civile, à travers ses différentes représentations dans une attitude démocratique et solidaire.

