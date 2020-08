Toradora / Personnel JC / Netflix

Après plus d’une décennie, il y a de nouveaux appels pour Toradora! à renouveler pour la saison 2 après la réédition de l’anime sur Netflix avec un accueil positif.

En tant que fans d’anime, nous avons appris à ne jamais dire jamais quand il s’agit de renouveler ou de renouveler des émissions. Bien que cela devienne assez difficile quand cela fait plus de 10 ans qu’une série s’est terminée.

Cependant, il y a de nouveaux appels pour Toradora! à renouveler pour la saison 2 après que Netflix a réédité la série classique à un fabuleux accueil des fans, anciens et nouveaux.

Toradora saison 2: statut de renouvellement

Au moment de la rédaction de cet article, Toradora! n’a pas été renouvelé pour une deuxième saison et ne reviendra probablement jamais.

Malheureusement, c’est un mélange de temps, de matériel source et de production qui nous donne cette vision déprimante de l’avenir de Toradora! La première saison a été créée en octobre 2008, ce qui signifie que si l’équipe de production ou un autre réseau voulait reprendre l’émission pour un deuxième volet, cela se serait déjà produit.

Ensuite, il y a le matériel source. Toradora! est adapté de la série de light novel et la saison 1 de l’anime a tout couvert dans les 10 volumes publiés. Il y a toujours une chance que Yuyuko Takemiya puisse continuer à écrire des volumes, mais encore une fois, les romans se sont terminés il y a plus d’une décennie.

Cependant, il y a toujours une chance que Toradora! pourrait avoir un renouveau dramatique grâce à la sortie récente de la série sur Netflix. Il n’est pas rare que les séries soient renouvelées pour une autre saison après avoir été absentes pendant tant d’années et soyons honnêtes si quelqu’un pouvait le faire, c’est Netflix.

Cependant, cela dépend désormais davantage des fans que de la plate-forme de streaming. Si suffisamment de personnes regardent la série et donnent des critiques positives sur les réseaux sociaux, Netflix pourrait au moins envisager de reprendre l’émission et de la transformer en une série originale.

Toradora saison 2: date de sortie

Bien que peu probable, si Toradora! a été renouvelé par Netflix pour une deuxième saison, puis on pouvait s’attendre à une date de sortie hiver 2021.

Cette prédiction est basée sur le fait qu’une toute nouvelle histoire originale devrait être créée et écrite, de nouvelles animations devraient être refaites et ensuite de nouveaux acteurs de la voix devraient, très probablement, être trouvés.

De plus, si Netflix reprenait l’émission pour un autre épisode, je doute qu’ils prioriseraient sa production par rapport aux autres émissions originales. La plate-forme semble investir de plus en plus de ressources dans le genre anime, mais la demande est suffisante, comme pour les émissions originales.

Comme toujours, nous garderons cette page à jour s’il y a des mises à jour sur l’avenir de Toradora! alors continuez à vérifier.

