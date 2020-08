The Chi Saison 3 / Showtime

La saison 3 de The Chi se termine ce soir sur Showtime, mais les fans sont déjà curieux de savoir si la série reviendra ou non pour la saison 4.

Qu’il s’agisse de l’excellente écriture, du développement du personnage ou de la relatabilité subtile, The Chi est resté extrêmement populaire auprès des fans depuis sa première création en 2018.

Cependant, avec la fin du troisième volet de la série dramatique à succès ce soir, les fans se tournent maintenant vers l’avenir et se demandent quand The Chi reviendra pour la saison 4.

Y aura-t-il une saison 4 de The Chi?

Au moment de la rédaction de cet article, The Chi n’a pas été renouvelé pour une quatrième saison, ni officiellement annulé par Showtime.

Malgré une baisse significative du nombre de téléspectateurs par rapport à la première saison, le troisième volet de The Chi a enregistré en moyenne une cote de 0,13 et 401 000 téléspectateurs, soit une augmentation de 2% et 1% par rapport à la saison 2.

Non seulement cela démontre que The Chi a toujours une base de fans dédiée, mais la série elle-même reste également l’un des titres les plus performants sur Showtime.

Cependant, la seule chose que nous pourrions voir retenir un renouvellement serait Lena Waithe elle-même et si elle voudrait personnellement continuer à produire la série.

De l’énorme succès de The Chi sur Showtime, on pourrait facilement imaginer Waithe être inondé d’offres d’autres réseaux pour démarrer un nouveau projet.

Espérons que nous aurons une mise à jour sur l’avenir de The Chi dans les prochaines semaines, après que les fans auront terminé le traitement de la finale de la saison 3.

La date de sortie de la saison 4 de Chi…

Comme la série n’a pas encore été renouvelée pour une quatrième saison, il n’y a aucune information sur le moment où nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit diffusée.

Cependant, nous pouvons prédire une date de sortie potentielle pour la saison 4 en fonction du cycle de production des tranches précédentes. La saison 1 a été créée sur Showtime en janvier 2018, avec la saison 2 en avril 2019 et la saison 3 en juin 2020.

Cela indique un calendrier de sortie (à peu près) de 14 mois, ce qui signifierait que la saison 4 sera diffusée en septembre 2021.

Nous vous apporterons des mises à jour sur l’avenir de The Chi dès que plus d’informations seront confirmées.

