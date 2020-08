Bannière promotionnelle Stargirl / The CW / DC Universe

Stargirl de DC vient tout juste de conclure sur The CW, mais les fans se demandent déjà si et quand la série à succès reviendra pour la saison 2.

Entre Titans, Doom Patrol et maintenant Stargirl, la prochaine génération de spectacles originaires de l’univers DC est extrêmement amusante pour les fans de la franchise.

Même avant la première de Stargirl en mai, les personnages de la série avaient déjà été établis grâce à des croisements comme une Terre parallèle à l’Arrowverse.

La saison 1 de Stargirl vient peut-être de se terminer sur The CW, mais les fans sont déjà curieux de savoir quand ils peuvent s’attendre à la sortie d’une deuxième saison.

État du renouvellement de Stargirl…

C’est une bonne nouvelle pour les fans de Stargirl de DC, la série a été renouvelée pour une deuxième saison.

On craignait que Stargirl ne soit pas renouvelé pour une deuxième saison parce que les chiffres de visionnage officiels de DC Universe n’étaient pas disponibles, ce qui rendait difficile de prédire l’avenir de l’émission.

Heureusement, le renouvellement officiel de la série a été annoncé en juillet 2020, quelques bonnes semaines avant la première de ce soir, donc c’est évidemment plutôt bien fait en termes d’audience.

Stargirl déménage à The CW…

Stargirl déménage officiellement et la saison 2 sera une série exclusive sur The CW.

La nouvelle que Stargirl quitterait DC Universe et deviendrait une série originale de The CW a surpris de nombreux fans, en particulier ceux qui s’abonnent à la plate-forme DC Universe.

Cependant, du point de vue de la production, cela me semble logique. La CW est un réseau en pleine croissance et cherche à renforcer son offre de séries exclusives le plus rapidement possible pour accroître son audience dédiée.

Date de sortie de Stargirl saison 2…

La date de sortie officielle de Stargirl saison 2 n’a pas été révélée, mais nous prévoyons une première été 2021.

La première saison a été commandée en juillet 2018, le tournage débutant en mars 2019 et la première en mai 2020. Cela indique un cycle de production de 12 à 18 mois, ce qui mettrait la deuxième saison en première à l’automne 2021.

Cependant, avec le spectacle devenant une exclusivité pour The CW, nous pourrions voir la production être rationalisée davantage pour la deuxième saison, ce qui signifie qu’une première estivale est plus réaliste.

Nous garderons cette page à jour dès que de nouvelles informations seront officiellement confirmées, alors revenez régulièrement.

