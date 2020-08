Affiche promotionnelle The Alienist Saison 2 / TNT

Angel of Darkness vient juste de conclure sur TNT, mais les fans se demandent déjà si et quand The Alienist reviendra pour la saison 3.

Pour tous ceux qui aiment les drames d’époque, les événements historiques ou la psychologie humaine, The Alienist est juste un pur éclat.

Avec une narration solide et d’excellents personnages joués par de fantastiques stars d’Hollywood, la première saison a été appréciée par des millions de personnes à travers le monde.

La deuxième saison de The Alienist, intitulée Angel of Darkness, vient de se terminer, mais les fans sont déjà désespérés de savoir si la série reviendra pour un troisième opus.

LE GRAND: La série Hulu avec Elle Fanning renouvelée pour la saison 2 – Huzzah!

The Alienist saison 3: Statut de renouvellement

Au moment de la rédaction de cet article, The Alienist n’a pas été renouvelé pour la saison 3, ni annulé.

Malheureusement, nous sommes partagés 50/50 quant à savoir si The Alienist sera renouvelé pour une troisième saison.

D’une part, l’émission est basée sur une série de livres de Caleb Carr et cette série est toujours en cours. Le troisième livre, dont la saison 3 serait adaptée, est en cours de rédaction – ce qui signifie qu’il reste du matériel source à utiliser. De plus, l’équipe de production des émissions semble optimiste lorsqu’elle parle de l’avenir de The Alienist.

«Nous devons attendre que Caleb Carr écrive un troisième livre. Je crois comprendre qu’il est en train d’écrire un troisième livre, alors il suffit d’attendre et de voir. – L’écrivain aliéniste, Stuart Carolan.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je viens de terminer 2 × 5 de #TheAlienist et wow… Cette scène entre Sara et John est ce qui se passe quand vous avez des écrivains qui se soucient vraiment de la relation entre deux personnages. La conception sonore, la cinématographie, les coupes… tout était une œuvre d’art. – daisysousa embrassé ⭐🌙 (@whyarielwhy) 3 août 2020

En revanche, la série a connu une baisse constante du nombre de téléspectateurs par rapport à la saison 1, qui a elle-même montré des signes de déclin depuis la première. Aucun réseau ne voudra voir des chiffres d’audience aussi bas pour une série de production aussi importante, en particulier celle avec des A-listers d’Hollywood.

Cependant, il y a une chance que l’émission puisse être renouvelée par Netflix, plutôt que TNT. La saison 1 semblait bien fonctionner sur Netflix lors de sa première sortie et si la deuxième saison tire des chiffres similaires, nous pourrions facilement voir The Alienist devenir une série originale de Netflix.

PATROUILLE DU DESTIN: HBO reste silencieux sur l’avenir de la série DC

The Alienist saison 3: date de sortie

Au moment de la rédaction de cet article, avec le statut de renouvellement de la série non confirmé, la date de sortie de The Alienist reste un mystère.

Mis à part le problème du statut de renouvellement, la date de sortie potentielle de la saison 3 est limitée par le calendrier de production. The Alienist La saison 2 a eu un long cycle de production de 18 mois, de la commande à la première, ce qui signifie que nous n’obtiendrons peut-être pas la saison 3 avant l’automne 2021. Bien que compte tenu de la crise sanitaire mondiale et du calendrier des acteurs de la liste A d’Hollywood, cela pourrait être repoussé à la fin de l’hiver.

SIRÈNE: Freeform révèle l’avenir de la série à succès des sirènes

Cependant, le plus gros facteur qui affectera la date de sortie de The Alienist saison 3 est ce troisième roman. Si Carr peut écrire et publier le troisième livre d’ici la fin de 2020, cela pourrait rationaliser la production de la saison 3, mais sinon, cela pourrait être 2022 avant d’avoir une autre saison.

Quand la saison 2 sera-t-elle sur Netflix?

Il n’y a aucune information officielle sur la date de sortie de la saison 2 de The Alienist sur Netflix, mais nous espérons une première en octobre.

Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de l’avenir de The Alienist, alors revenez régulièrement sur cette page.

Dans d’autres nouvelles, Love, Victor saison 2: statut de renouvellement de Hulu, date de sortie potentielle et scénario