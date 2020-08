Le photographe National Geographic Sandesh Kadur nous emmène dans son pays d’origine, l’Inde, à la recherche des léopards sauvages de l’Himalaya. Alors qu’il y trouve plus que des léopards ordinaires, mais aussi deux des léopards les plus difficiles à repérer dans la nature; le léopard des neiges et le léopard nébuleux.

Vous pouvez vraiment voir la passion de Kadur pour les créatures de son pays natal dans ce très court documentaire. Il ne dure que 44 minutes, mais c’est l’un des documentaires sur la nature les plus instructifs, éducatifs et agréables que j’ai vu depuis longtemps. C’est un documentaire National Geographic, ce qui signifie qu’il s’adresse davantage à des familles entières plutôt qu’aux enfants. Les documentaires DisneyNature, bien que beaux, peuvent être difficiles à vivre en tant qu’adulte si vous ne les regardez pas avec un enfant. Les documentaires du National Geographic sont mieux adaptés parce que je peux le regarder moi-même et ne pas avoir l’impression qu’ils me l’expliquent comme un enfant, mais mon fils peut s’asseoir et le regarder avec moi et comprendre complètement ce qui se passe. Mon seul reproche est qu’il ne dure que 44 minutes. Cela aurait pu être deux fois plus long et je l’aurais aimé davantage. Je ne sais pas si c’était censé être une série documentaire qui a été raccourcie à un documentaire ponctuel, mais cela aurait dû être plus long. J’ai l’impression qu’il y a plus à dire.

Je ne savais pas que j’aimais les grands chats autant que moi, mais j’ai vraiment apprécié tous les documentaires que j’ai vus sur les grands félins sur Disney +. C’était d’abord le documentaire « African Cats », maintenant « India’s Wild Leopards ». Ce sont quelques-unes des créatures les plus amusantes que j’ai apprises à travers des documentaires et j’ai hâte de voir d’autres documentaires sur les grands félins disponibles sur Disney +. Et, bien que j’apprécierais certainement davantage les documentaires de National Geographic, les documentaires Disney + sur les grands félins et la vie marine ont été les plus agréables de cette marque.

Sandesh Kadur est doué pour me donner envie de voir plus de son travail. Il aime l’Inde. Il adore l’Himalaya. Et, il aime la faune et la façon dont l’homme interagit avec elle. J’aimerais en savoir plus sur la faune de l’Inde à travers ses yeux. De nombreux Américains ne prennent pas assez de temps pour découvrir les merveilles d’autres parties du monde. Mais, quand vous avez quelqu’un prêt à partager les merveilles d’où il vient comme Kadur, nous devrions le prendre en charge. C’est une merveilleuse narration qui enseigne à d’autres personnes dans d’autres parties du monde l’incroyable faune que l’Inde a à offrir.

Classement: 4,5 étoiles sur 5.

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.