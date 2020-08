L’une des plus grandes équipes de super-héros se forme dans une école pour jeunes surdoués dans «X-Men». Wolverine doit faire équipe avec Storm, Cyclops, Jean Grey et le professeur X pour arrêter Magneto, Mystique, Sabretooth et Toad. En cours de route, nous obtenons certains des meilleurs et des pires doublures, de jolis retours en arrière sur les bandes dessinées et une attitude incroyable qui nous rappellent pourquoi Hugh Jackman devrait apparaître dans autant de films «X-Men» que possible.

C’est l’un de mes films de super-héros préférés de tous les temps. C’était le deuxième film que j’ai jamais vu dans les salles de cinéma plus d’une fois et le premier que je suis allé voir trois fois. J’étais accro depuis le début. Patrick Stewart, Sir Ian McKellen, Hugh Jackman, Anna Paquin et Famke Janssen brillent tous dans leurs rôles respectifs. Même James Marsden, Rebecca Romijn et Halle Berry sont solides dans ce film. En regardant ce film en 2000, il était facile de dire qu’ils se préparaient pour une suite et qu’ils allaient l’obtenir. C’était un bon début pour plus qu’une simple série, mais une franchise complète. Bien que certains des autres films ne soient pas à la hauteur du battage médiatique, c’est l’un des plus grands et c’est amusant à regarder.

Le dialogue dans ce film est hasardeux. Lorsque Wolverine demande si les « X-Men » sortent vraiment dans leurs costumes de super-héros et que Cyclope répond: « Que préféreriez-vous? Spandex jaune? » c’est un lien étonnant vers la bande dessinée originale «X-Men» et un peu de snark. L’animosité, mais le respect à contrecœur entre Wolverine et Cyclope était grande dans les bandes dessinées, mais cela suscite beaucoup d’humour dans ce film. Jackman et Marsden ont une excellente chimie dans ces rôles et c’est un élément essentiel qui se poursuivra dans le prochain film.

Malheureusement, il y a aussi un faible dialogue dans ce film. Le pire, c’est quand Storm est sur le point de frapper Toad avec la foudre et lui demande ce qui se passe lorsqu’un crapaud est frappé par la foudre. Cette configuration nécessitait une ligne de frappe spirituelle, malheureusement, nous avons eu le boiteux « la même chose qui arrive à tout le reste. » Ce n’est pas grave pour Halle Berry qui a livré la réplique du mieux qu’elle pouvait. C’est un reproche au scénariste qui a écrit cette terrible ligne de dialogue. Bien que j’adore ce film, rétrospectivement, le dialogue est maladroit et a besoin d’être amélioré. Nous verrions une amélioration dans la plupart des films suivants, mais ici, je suis juste content qu’il y ait de bonnes répliques. Et, bien que le dialogue soit certainement parfois un bruit sourd, l’action est incroyable.

Il y a de meilleurs films «X-Men» que celui-ci, mais il y a certainement aussi des films «X-Men» pires. Nous voyons les débuts de la grandeur, mais nous voyons également certains des défauts qui rendront possibles les films les plus faibles de la franchise. Il y a de grands acteurs qui donneront vie à ces rôles. Il y a des acteurs corrects dont les performances seront renforcées en étant dans des scènes avec les grands acteurs. Et il y a du mauvais jeu en cours de route. Pourtant, je recommanderai toujours aux fans de super-héros de regarder ce film. Je ne recommande peut-être pas tous les films de la franchise, mais vous ne pouvez pas vous tromper avec le début des «X-Men».

Classement: 4 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de «X-Men»?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.