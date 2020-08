Il est temps de faire un autre tour d’horizon de ce qui va bientôt quitter Netflix et ci-dessous, nous allons jeter un coup d’œil à tout ce qui est prêt à quitter Netflix aux États-Unis tout au long du mois de septembre 2020.

Juste un rappel pour ceux qui ne savent pas comment ces publications fonctionnent. Nous recevons généralement des informations sur les suppressions environ 30 jours avant leur date prévue. Nous obtenons également une liste complète fournie par Netflix vers la fin du mois.

Comme nous l’avons couvert le mois dernier, les propres listes de Netflix qu’ils publient ont été modifiées récemment. Ils incluent désormais des titres qui doivent partir un jour avant qu’ils ne le fassent réellement. Nous allons continuer à répertorier les films et les séries télévisées sortant le jour même de leur sortie.

Si vous avez manqué l’une des suppressions d’août 2020, vous n’en avez pas trop manqué. En plus des films réguliers supprimés, la grande suppression du mois a été la série britannique Skins.

Liste complète de ce qui sort de Netflix en août 2020

Attention: les déménagements sont sujets à changement.

Qu’est-ce qui quitte Netflix le 1er septembre

Suppression confirmée par Netflix

Bad Boys (1995) Bad Boys II (2003) Candyman (1992) Child’s Play (1998) Clueless (1995) Failure to Launch (2006) Get Him to the Greek (2010) Groundhog Day (1993) Il n’est pas que ça en toi ( 2009) Jerry Maguire (1996) The Karate Kid (1984) The Karate Kid Part II (1986) The Karate Kid Part III (1989) The Lake House (2006) Life as We Know It (2010) Murder Party (2007) Observe et Rapport (2009) One Day (2011) Public Enemies (2009) Les Rugrats Go Wild (2003) School Daze (1988) Tootsie (1982) United 93 (2006) V for Vendetta (2005) Valentine’s Day (2010)

Suppressions non confirmées pour le 1er septembre

Fear Files… Har Mod Pe DarrGabru: Hip Hop Revolution (Gabru: Hip Hop Ke Shehzaade) The Golden Years with Javed AkhtarHostagesThe Irish MobIslands of the FutureJhansi Ki Rani (Ek Veer Stree Ki Kahaani… Jhansi Ki Rani) Mini Wolf (Mini-Loup) Pyaar Tune Kya KiyaRab Se Sohna IsshqLa Route du Calvaire (Khozhdenie Po Mukam) Station HorizonCe qui quitte Netflix le 5 septembre

