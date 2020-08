Perry Mason prend fin en août, mais que se passe-t-il lors de la finale de la saison 1? Récapitulez l’épisode 8 de Perry Mason et ce verdict dramatique de nullité.

Les drames criminels et policiers sont réputés pour leurs rebondissements sans fin et tout au long de sa première saison sur HBO et Sky Atlantic, Perry Mason de 2020 n’a pas été différent.

La série à couper le souffle, arrivée à la mi-juin, a laissé les téléspectateurs deviner jusqu’au dernier moment.

Maintenant, alors que le mois d’août bat son plein, le dernier épisode de Perry Mason est arrivé et enfin, tous ces détails peuvent enfin être résolus.

Mais que se passe-t-il dans l’épisode 8 de Perry Mason? Récapitulez la dramatique finale de la saison!

* Spoilers à venir pour Perry Mason épisode 8. *

Perry Mason: Bande-annonce officielle | HBO

Perry Mason sur HBO et Sky Atlantic

Perry Mason est arrivé sur HBO et Sky Atlantic les 21 et 22 juin respectivement.

Le drame se concentre sur les origines du célèbre Perry Mason et détaille son ascension d’enquêteur privé à un avocat de la défense renommé.

La saison 1 de Perry Mason raconte une histoire d’enlèvements, de meurtres et de suicides, chaque épisode faisant avancer le récit d’une seule affaire de grizzly avec beaucoup de rebondissements, de détournements et de piqûres dans l’histoire.

HBO | Sky Atlantic

Récapitulation de l’épisode 8 de Perry Mason

La saison 1 de Perry Mason a suivi un seul cas du début à la fin, mais mon garçon a-t-il été complexe, des réseaux d’enlèvement et des groupes religieux, ce n’était pas une simple affaire de meurtre.

Au début de l’épisode 1, Perry Mason n’était guère plus qu’un enquêteur privé avec un problème d’alcool. Maintenant, il est un avocat de la défense pleinement qualifié, même s’il est inexpérimenté, et il ne fait que se mettre les dents dans sa nouvelle ligne de travail.

Nous commençons l’épisode 8 au tribunal, avec Perry Mason grillant le flic tordu Joe Ennis, qui, nous le savons, est responsable de la mort de Charlie Dodson et d’une foule d’autres personnes impliquées dans l’affaire, mais il est rapidement révélé que cette scène n’est guère plus qu’une fiction. de l’imagination de Mason.

HBO | Sky Atlantic

«Personne n’avoue à la barre», grogne Hamilton Burger, alors que Mason se prépare pour la dernière comparution devant le tribunal, ce qui ne présage rien de bon pour la cliente de Mason, Emily Dodson.

Cependant, c’est Della Street, partenaire de Mason dans la lutte contre le crime, qui suggère la stratégie consistant à faire témoigner Emily dans l’affaire et sa performance éprouvée par le chagrin devant le tribunal, les larmes et tout, suscitent suffisamment de doute qu’après cinq jours de délibération, le jury ne parvient pas à un verdict et le juge déclare un procès nul, laissant Emily se libérer.

Cependant, l’humeur qui suit le verdict, ou son absence, n’est guère réjouissante, car Emily reçoit une note de l’Assemblée radieuse de Dieu contenant l’empreinte d’un bébé. En visitant le groupe religieux, elle peut immédiatement dire que le bébé n’est pas Charlie mais berce néanmoins l’enfant.

L’épisode 8 se termine avec le déménagement de Perry de la maison appartenant à Lupe Gibbs et le début d’un nouveau partenariat professionnel avec Della, dont le but est de devenir elle-même avocate, au moment même où un nouveau client entre pour demander de l’aide.

La dernière question à laquelle il faut répondre vient lors d’un voyage au Carmel où Perry retrace sœur Alice et le couple discute de leur rôle à jouer dans l’affaire qui vient de se dérouler.

Le moment doux-amer et la saison se terminent avec Perry lâchant le dernier morceau de fil qui a été utilisé pour coudre les yeux de Charlie, lui donnant la clôture des événements de la saison d’ouverture.

HBO | Sky Atlantic

La saison 1 de Perry Mason s’est terminée sur HBO le 9 août 2020, tandis que les téléspectateurs de Sky Atlantic au Royaume-Uni peuvent voir le dernier épisode le 10 août.