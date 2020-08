Les deux saisons de la série dramatique culte ABC «Galavant» devraient quitter Netflix aux États-Unis le 7 septembre, menant le spectacle grand ouvert pour être déplacé à Disney + ou Hulu.

Galavant est une série télévisée américaine de comédie musicale fantastique, créée et écrite par Dan Fogelman, avec des paroles de Glenn Slater. La musique du spectacle a été fournie par Alan Menken, qui a également travaillé sur plusieurs des plus grands succès de Disney, notamment Little Mermaid, Beauty and the Beast et plus encore.

L’émission met en vedette un héros fringant nommé Galavant, qui se lance dans une quête pour restaurer son «bonheur pour toujours» lorsqu’il perd Madalena, l’amour de sa vie, au profit du roi Richard. Galavant est prêt à utiliser de nombreuses compétences pour reconquérir sa belle dame et la venger, mais il est surpris par les rebondissements qu’il rencontre en cours de route. Alors que les aventures de Galavant se poursuivent, il fait des découvertes surprenantes sur ceux qui lui sont chers et forme de nouveaux liens inattendus.

Avec la nature fantastique et musicale de la série, elle convient à un visionnement familial sur Disney +, d’autant plus que son classement PG. Bien qu’il soit également possible qu’il soit ajouté à Hulu, ou comme «The Fosters», il pourrait être autorisé ailleurs en raison de contrats existants.

Le même jour, une autre émission ABC «Once Upon A Time» quittera également Netflix aux États-Unis. Il est susceptible de se retrouver sur Disney + aux États-Unis, car il a récemment été ajouté dans certains pays, dont le Royaume-Uni et la France.

