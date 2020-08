La série ABC de courte durée Galavant quittera bientôt Netflix avec les deux saisons 1 et 2 qui quitteront Netflix en septembre 2020 aux États-Unis.

L’émission était un chouchou critique d’ABC et s’est déroulée entre 2015 et 2016 avec de nouvelles saisons sur Netflix chaque septembre.

La série fantastique a été créée par Dan Fogelman et mettait en vedette Joshua Sasse, Timothy Omundson et Vinnie Jones. C’était une comédie musicale sur un chevalier en quête d’amour tout en aidant un roi à remettre son royaume sur les rails.

Maintenant quatre ans après son ajout à Netflix, les deux saisons composées de 18 épisodes au total sont départ prévu le 7 septembre 2020.

Ce n’est pas non plus la seule série ABC à quitter Netflix en septembre. Il était également une fois beaucoup plus long devrait partir début septembre 2020, Christopher Robin de Disney devant également partir en septembre également.

Où Galavant diffusera-t-il après avoir quitté Netflix?

Cela reste largement à débattre. Bien que les droits soient gratuits dans la plupart des régions internationales, Galavant n’apparaît pas sur Disney + mais c’est sa maison la plus appropriée.

La série est nommée dans la liste principale de tous les films et émissions de télévision appartenant à Disney toujours absents du service.

Il est également possible que Galavant puisse se rendre à Hulu (détenue majoritairement par Disney) ou suivre la voie de Freeform’s The Fosters et obtenir une licence à quelqu’un d’autre.

Où que cela se termine, cela pourrait à nouveau susciter une demande pour une éventuelle reprise de la série après qu’ABC ait annulé sans cérémonie l’émission en 2016.

Galavant quittera-t-il Netflix au Canada?

Netflix Canada propose également Galavant, mais la date de retrait n’est pas encore indiquée pour la série.

Cependant, comme pour la plupart des bibliothèques ABC, nous pensons qu’elle suivra son exemple en partant dans le monde entier, surtout si elle finit par finir sur Disney +.

(h / t à DrewsClues sur Twitter pour nous avoir notifié la suppression!)