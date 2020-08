HISTOIRES CONNEXES

Ce qui suit contient les principaux spoilers de la finale de la saison 1 de Stargirl de DC, qui a été créée lundi sur DC Universe et diffusée mardi à 8 / 7c sur The CW.

La JSA et l’ISA se sont affrontés lors de la finale de la saison 1 de Stargirl de DC, le tout alors que l’horloge tournait pour que Brainwave lavait complètement le cerveau de millions de personnes.

Avec tous les groupes en transe et Pat ayant reçu l’ordre de frapper S.T.R.I.P.E. contre sa belle-fille Courtney, Beth et «Chuck» se sont précipités pour brouiller le signal de Brainwave, en partie en distrayant le joueur en transférant ses millions personnels à une œuvre de bienfaisance. Une fois que le brouilleur a été rallumé et que Pat en est sorti, S.T.R.I.P.E. rejoint le combat, alors que Stargirl, Wild Cat et Hourman se jettent avec Icicle, Dragon King, Sportsmaster et Tigress. En cours de route, Cindy s’est libérée et a rejoint la mêlée, d’abord en traversant papa avec son shiv, tandis que le joueur a libéré Solomon Grundy pour aller n’importe quoi avec S.T.R.I.P.E. puis Hourman.

Après avoir battu Tigress, Wild Cat se dirigea vers la tour de transmission, pour se heurter (mais écraser) un troupeau de serviteurs à capuchon du roi dragon. L’un, cependant, est resté debout – et s’est révélé être un Henry Jr. vivant! Sauf que… ce n’était pas le cas; c’était Sr. trompant Yolanda. Le truc était finalement sur lui, cependant, car Wild Cat a des griffes, qu’elle a utilisées impulsivement pour trancher la gorge du méchant.

Wild Cat et Stargirl se sont précipités vers la tour de transmission géante qui dépasse du terrain de football du lycée, que cette dernière a tranchée et coupée en dés à l’aide de son bâton cosmique. Pendant ce temps, Icicle a kidnappé Barbara et l’a traînée sur le toit du bâtiment American Dream, où il a réitéré sa vision du monde dingue et a encore plus follement suggéré qu’ils s’enfuient ensemble. Pat, cependant, est arrivé pour intervenir, après quoi Stargirl et Icicle ont repris le dessus, avec lui finalement été lobé dans la rue en dessous. Et juste au moment où il s’approchait et avait l’intention de recommencer à zapper, une camionnette – conduite par Mike (qui surveillait toujours le chien, cependant!) – est arrivée en trombe dans la rue, labourant l’ennemi gelé dans des glaçons.

Dans une série d’épilogues, The Shade s’est matérialisé à l’intérieur du repaire de l’ISA, se moquant de l’échec de la folie du lavage de cerveau de ses collègues … Cindy a fouillé dans le casier de stockage du magicien, à la recherche d’un éclat de diamant à l’intérieur duquel semble être le méchant Eclipso … le Whitmore -Les dugans ont fêté Noël avec toute la bande, au cours de laquelle Courtney a donné à Pat le mug «Meilleur papa du monde» (renifler!) Qu’elle avait fait pour son propre père il y a toutes ces années… et, enfin, un homme joué par Joel McHale s’est présenté à L’ancien complexe d’appartements de Pat à North Hollywood, se présentant au curieux gérant sous le nom de Sylvester Pemberton?!

TVLine s’est entretenu avec le créateur de Stargirl et le EP de la série Geoff Johns au sujet des faits saillants de la saison 1, de plusieurs rebondissements de la finale et d’au moins un des nouveaux Big Bads de la saison 2.

TVLINE | La saison 1 était si bien faite, si bien diffusée, et les gens l’ont vraiment appréciée d’une manière que je n’avais pas vue depuis un moment. De quoi êtes-vous le plus fier?

Eh bien, je suis vraiment heureux que les gens aient répondu à l’émission. Et je suis heureux que nous ayons un casting aussi incroyable. Je pense juste que je suis vraiment ravi que nous nous soyons amusés à faire ce spectacle, et nous pouvons tous faire une deuxième saison. Je suppose que je suis très fier que les gens aient adopté les personnages – d’autant plus que nous avons choisi certains personnages qui sortent des sentiers battus et que nous les avons mis au premier plan. C’est amusant de voir les gens dire: «J’adore le Dr Mid-Nite!» [Laughs] C’est tellement cool, car en tant que fan de bandes dessinées, vous voulez que les gens valident vos personnages préférés, et les miens ont toujours été ces types obscurs.

TVLINE | Et sur une note plus superficielle, une séquence de cascades ou un effet visuel?

Tu sais, j’aime vraiment comment le [cosmic] le personnel s’est avéré – la personnalité, comment il a un peu trouvé une vie propre. Il n’a jamais eu une telle personnalité dans les bandes dessinées, donc le donner vie nous a donné tellement d’opportunités – de Josh Stern, notre gaffer, qui a vraiment aidé à créer ce «bâton lumineux» qui a fini par être le personnel; [visual effects supervisor] Andrew Orloff de Zoic et son équipe lui ont donné vie visuellement; et ensuite Walter Garcia, notre coordinateur de cascades, qui a trouvé une façon cool de l’utiliser en action qui était unique. Donc, le personnel est probablement mon truc préféré. Je ne savais pas que ce serait un personnage aussi grand, important et amusant. Brec [Bassinger] non plus; il lui a fallu un certain temps pour comprendre: « Oh, c’est vivant! » C’est au cours du pilote et des premiers épisodes que nous avons soudainement réalisé à quel point ce personnel était spécial.

TVLINE | À la sortie de la finale, je me sens comme l’un des moments les plus lourds impliqués Yolanda (joué par Yvette Monreal). Elle semble être dans un endroit sombre maintenant, ayant clairement du mal à traiter ce qu’elle a pris une vie.

Oui, tout à fait. Cela va être une grande partie de la saison 2, sa lutte avec ça. Vous le voyez quand ils sont assis sur les gradins. Vous voyez ce soulagement sur le visage de Rick (Cameron Gellman), vous voyez qu’il a trouvé la paix – j’adore ce moment où Courtney dit: « Ça va? » et il dit: «Ouais», parce qu’il y a tellement de choses dans ce «ouais» pour lui. Il commence à tourner en quelque sorte dans un virage, alors que nous voyons Yolanda tourner dans l’autre sens, car elle est assise un peu éloignée des autres enfants. Elle est perdue dans son propre monde en pensant à ce qu’elle a fait. C’est définitivement quelque chose qui jouera un rôle majeur dans la saison 2 – comment va-t-elle gérer ce qu’elle a fait? Ce n’est pas simplement: «Oh, elle a éliminé un méchant.» C’est: «Oh, elle a tué quelqu’un.» Rick était prêt à [kill someone], et elle ne l’était pas.

TVLINE | C’est une chose assez cruelle que vous avez faite là-bas, faisant penser à Yolanda et à nous pendant une seconde que Henry (Jake Austin Walker) était de retour. Pensiez-vous au fait que les fans étaient assez investis du retour de ce personnage?

Cent pour cent. L’une des choses que nous avons toujours su lors de la construction de la saison – et Jake le savait dès le premier jour – est que Henry avait une histoire finie. Henry allait passer de cet intimidateur presque inimaginable à peut-être un héros racheté, puis mourrait finalement en protégeant ses nouveaux amis face à son père, tout en apprenant une leçon que Courtney lui avait donnée et en s’excusant auprès de Yolanda… .. Pour nous, il était un très bel arc, et je me suis assis avec Jake avant de signer et de parler de l’histoire – parce que Jake est un acteur tellement incroyable – et j’ai dit: « C’est ce que son histoire est tout au long de la saison. » Et ce peu dedans [Episode] 13 jouait sur le trope de super-héros de «Personne ne meurt jamais», puis le subvertissait.

Je ne peux pas vous dire combien de personnes disent: « Je déteste Brainwave! » Ils aiment l’acteur (Christopher James Baker), ils aiment le personnage, mais ils le détestent; il est en quelque sorte devenu le méchant principal à cause de sa froideur et de sa cruauté et de ce qu’il fait à son propre fils, nous voulions donc nous assurer que le retour sur investissement était assez vicieux. Sa cruauté lui revint, décuplée.

TVLINE | Le «manifeste» que Beth est tombé – était-ce une mauvaise orientation, ou l’ISA cherchait-elle vraiment à faire un lavage de cerveau à tout le monde afin de devenir des partisans de la santé universelle aimant le Green Deal?

C’est en partie vrai, mais ils allaient faire beaucoup plus, car chacun des méchants a certainement son propre programme. Nous verrons un peu plus ce que les méchants survivants voulaient, et veulent encore, dans la saison 2, mais oui, la vision du monde d’Icicle est étrange. Dans son esprit, il pense [his POV] est parfait, comme il le dit: «Et si vous pouviez guérir le cancer mais que cela prendrait 500 000 vies maintenant? Tu devrais tuer un demi-million de personnes, mais le cancer a disparu pour toujours, le ferais-tu? » Je pense que c’est une question vraiment intéressante à poser pour un méchant.

TVLINE | En dehors de Brainwave, y a-t-il des morts de méchants que vous souhaitez confirmer?

Oh, je ne veux rien confirmer, car c’est trop amusant de le laisser ouvert. [Laughs]

TVLINE | Mais Brainwave, définitivement?

Ouais, il est mort.

TVLINE | En ce qui concerne les diverses menaces que vous avez taquinées pour la saison 2, vous nous avez donné The Shade … Shiv (Meg DeLacy) et Eclipso … quoi que fasse Isaac le « tuba turd », avec ou sans le reste de l’étui de violon de sa mère … et qui / peu importe Joel McHale joue dans cette toute dernière scène.

Eclipso est l’un de mes méchants préférés dans les livres, et c’est quelqu’un qui dans les bandes dessinées a en fait tué Beth Chapel et Yolanda Montez – et ils ne sont jamais revenus, jusqu’à récemment. Ils étaient morts avant que je me lance dans la bande dessinée dans les années 90, mais je les ai ramenés à la fin de Doomsday Clock. Eclipso est un personnage vraiment intéressant car il incarne l’obscurité et la corruption. The Shade, nous l’avons évidemment mis en place. Et il y a plus de caractère et d’autres surprises auxquelles nous n’avons même pas encore fait allusion pour la saison 2.

