Hulu suit les traces de Disney + en annonçant qu’elle offrira désormais un plan d’abonnement annuel pour son forfait financé par la publicité.

Le forfait annuel est au prix de 59,99 $, ce qui donne aux abonnés 12 mois pour le prix de 10!

Le plan annuel donne aux téléspectateurs l’accès à la vaste bibliothèque de séries télévisées et de films de Hulu – y compris des succès télévisés comme Empire et Atlanta, des originaux primés de Hulu comme The Act et The Handmaid’s Tale, et des favoris passés comme ER et Full House – pour 16% économies sur le coût du forfait mensuel standard.

Actuellement, cette option est disponible pour les abonnés existants sur le plan financé par la publicité de Hulu, mais l’option annuelle sera déployée aux nouveaux abonnés de Hulu financé par la publicité plus tard cette année.

Allez-vous mettre à niveau votre forfait Hulu vers un abonnement annuel?

