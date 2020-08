Après les rénovations de «Ramy» et «The Great», Hulu continuera à parier sur l’amélioration de sa section comique. Ceci est démontré par la signature de Selena Gomez pour ‘Only Murders in the Building’, la sitcom dans laquelle La jeune star partagera ses obsessions d’acteurs et de criminels avec deux légendes comme Steve Martin et Martin Short. En outre, la plate-forme de streaming a offert des nouvelles sur d’autres titres existants et a annoncé un autre projet dirigé par Elle Fanning.

Selena Gomez dans « Rainy Day in New York »

Mais d’abord, nous allons nous concentrer sur «Only Murders in the Building», qui a finalement terminé son trident de premier plan avec l’inclusion de Gomez, qui servira également de producteur exécutif de fiction. Comme l’indique TVLine, cette sitcom non publiée est centré sur trois inconnus dont les destins convergent en raison de leur passion pour le vrai crime, à tel point qu’ils sont plongés dans l’un de ces mystères alambiqués.

Quant à l’autre nouveauté que l’on peut voir prochainement dans le service Disney, ‘The Girl From Plainville’, il faut noter que mettra en vedette Fanning dans le rôle titre, doublant son engagement envers Hulu après la bonne réception de «The Great». A cette occasion, elle incarnera une jeune femme condamnée pour avoir favorisé le suicide de son partenaire. Cette histoire s’inspire du cas réel qui a conduit Michelle Carter en prison en 2017, qui a été adapté pour la télévision par Patrick Macmanus (‘Homecoming’) et Liz Hannah (‘Mindhunter’).

Adopté et renouvelé

Le saut de «Love, Victor» de Disney + à Hulu a laissé le spin-off de «With love, Simón» dans une situation compromettante, car il avait été développé pour une plate-forme spécialisée dans le contenu familial, puis déplacé vers une maison plus ouverte de l’esprit, et donc plus en phase avec son thème d’exploration personnelle et sexuelle. Finalement, ce changement de logo n’a pas été une pierre d’achoppement pour l’avenir de la fiction romantique, qui a été renouvelée pour une deuxième saison dans lequel Victor vivra une nouvelle réalité familiale après l’issue de la première.

Enfin, Hulu a offert plus de détails pour la saison d’automne. Aux sorties de ‘Woke’ et à la deuxième tranche de ‘PEN15’ en septembre Maintenant, nous devons ajouter les premières de ‘Monsterland’ (2 octobre), une fantastique anthologie avec la présence de Taylor Schilling, Mike Colter ou Kaitlyn Dever; le redémarrage de ‘Animaniacs’ (20 novembre), qui fera revivre l’animation classique des enfants des années 90; et ‘No Man’s Land’ (18 novembre), un drame qui se déroule dans une Syrie dévastée.