La Colombie.- La Cour suprême colombienne a ordonné l’arrestation de l’ancien président de ce pays, Álvaro Uribe, pour un crime de corruption et de falsification de témoins.

Auparavant, le tribunal avait accordé une mesure d’assignation à résidence contre qui était le président colombien en deux périodes (2002 et 2010).

Une enquête est en cours d’enquête selon laquelle plusieurs témoins ont reçu une compensation en échange de témoignages favorables au sénateur actuel.

« La privation de ma liberté me cause une profonde tristesse pour ma dame, ma famille et pour les Colombiens qui croient toujours que j’ai fait quelque chose de bien pour le pays », a-t-il écrit sur Twitter.

Actuellement, Álvaro Uribe est un sénateur colombien et depuis 2019, il subit un processus de manipulation de témoins.

Selon le témoignage d’un ancien paramilitaire, des groupes d’autodéfense ont été soutenus sur des propriétés appartenant à la famille Uribe dans les années 1990.

Carrière politique

1976, il a été chef du patrimoine des entreprises publiques de Medellín, secrétaire général du ministère du Travail en 1977 et directeur de l’aéronautique civile entre 1980 et 1982.

1982, Uribe a été nommé maire de Medellín par le président de l’époque, Belisario Betancur, mais a démissionné après cinq mois de mandat.

1983, la guérilla des FARC assassine son père, un fait qui a profondément affecté la famille

Entre 1984 et 1986, Uribe a été conseiller d’où il a fait le saut au Sénat de la République.

Il a été sénateur jusqu’en 1994.

Entre 1995 et 1997, il a été gouverneur d’Antioquia

