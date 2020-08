Mexico – Le conseil d’administration de Chivas a sanctionné Uriel Antuna et Alexis Vega, après que les deux joueurs aient célébré l’anniversaire du « Brujo ».

Dans une image qui circule sur les réseaux sociaux, Antuna et Vega sont vus en train de boire et lors d’une fête, quelques heures avant que l’équipe ne se rende à Toluca pour affronter les Diables rouges.

Les dirigeants de Chivas ont indiqué qu’ils sont indisciplinés qui ne peuvent être tolérés dans l’équipe et que les deux ont été séparés et ne joueront pas contre les choriceros.

La déclaration Chivas

« Nous sommes convaincus que la seule façon d’atteindre nos objectifs sportifs est l’ENGAGEMENT et la DISCIPLINE. »

« Ce sont les piliers sur lesquels nous allons construire le succès souhaité », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Après avoir mené une enquête interne sur les événements survenus vendredi soir dernier … ».

« La direction des sports a pris la décision de séparer indéfiniment Uriel Antuna et Alexis Vega de l’équipe. »

« Les deux joueurs ne se rendront pas à Toluca pour jouer le match correspondant au J6 de GUARD1ANES 2020. »

« (De plus) ils auront droit à une amende économique, selon les statuts du règlement intérieur de l’institution. »

«Chez Chivas, nous voulons inspirer le Mexique et pour cela, nous recherchons des professionnels sur et en dehors du terrain, à tous les niveaux, des joueurs aux entraîneurs, directeurs et staff.

« Nous ne nous reposerons pas tant que nous ne serons pas tous convaincus que le port de cette chemise et la défense de notre bouclier nécessitent de l’engagement et du professionnalisme 24h / 24 et 7j / 7. »

« Ce n’est pas, et ce ne sera pas, négociable », dit la lettre.

