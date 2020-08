Verónica Romero a décidé de faire face à toutes les critiques reçues suite à son soutien à Miguel Bosé et à la manifestation négationniste du 16 août à Madrid. Le concurrent de ‘Operación Triunfo 1’ a choisi l’un de vos coins préférés, à côté d’un arbre, pour vous enregistrer et envoyer un message afin de calmer l’agitation soulevée.

La déclaration du chanteur est pleine de métaphores. « C’est ma maison et elle est ouverte à toutes les personnes qui veulent entrer avec respect, dialogue, affection et cœur ouvert », commence-t-il en précisant que « Je n’ouvre pas la porte aux personnes qui insultent, menacent ou discréditent«Elle est reconnaissante car, dit-elle, de nombreuses personnes lui ont envoyé des messages de soutien et lui ont demandé des explications« avec respect ».

Verónica Romero répond à la controverse après s’être déclarée un déni

Verónica insiste sur le fait qu’elle est préoccupée par les patients atteints de coronavirus et leurs proches et que cela conduit à revendiquer ce qui, à son avis, est « le droit de tout entendre et de choisir ». « Ce n’est pas seulement » non au masque « , l’un des objectifs est de donner la parole à tous ces médecins et infirmières qui donnent d’autres informations, et cela ne nous parvient pas mais c’est aussi vrai », estime-t-il.

Cependant, le triomphe préfère ne pas entrer dans les détails sur les objectifs des manifestants de Columbus. «Je ne suis pas ici pour rapporter quoi que ce soit, c’est à cela que servent les professionnels», dit-il. Bien sûr, elle est claire sur la version de l’histoire qu’elle préfère croire et vient au premier plan en défendant cela « quand je choisis ma vérité c’est parce que ça me fait me sentir fort et vibrer d’amour« .

Répondre aux critiques

Concernant le flot de critiques reçues, Verónica Romero considère que son soutien à la manifestation était « une action par amour ». De son coin idyllique à côté de son arbre, il affirme que « chacun a réagi avec ce qui est en lui » et elle n’hésite pas à dénoncer ce qui est pour elle la vraie pandémie: « L’ego se nourrit de votre ego et de votre colère, et c’est un bug qui vous ronge et vous annule. »

Avant de dire au revoir, dites quelques mots à tous ses ennemis. « Ceux qui détestent continueront à détester mais, puisque j’ai le pouvoir de choisir, Je choisis de ne pas m’affecter et de me désintégrer avant de m’atteindre. Si un jour l’amour s’éveille en vous, nous serons là « , conclut-il. Une déclaration avec laquelle il ne finit pas de clarifier ses croyances mais ne recule pas dans ses convictions.

