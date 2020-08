Un nouveau drame de science-fiction passionnant arrive sur Netflix en septembre 2020, Away. Avec l’actrice Hilary Swank, lauréate d’un Oscar, le nouveau drame passionnant sera le deuxième Sci-Fi Original avec Swank après I Am Mother. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur Away, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

Away est une prochaine série dramatique de science-fiction Netflix Original créée par Andrew Hinderaker. La production de la série est dirigée par True Jack Productions, 6thh & Idaho et Universal Television.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Away?

Dans la bande-annonce de Netflix pour Away, il a été confirmé que la série Sci-Fi arrivera le Vendredi 4 septembre 2020.

Les dix épisodes confirmés seront disponibles en streaming dès leur sortie. Chaque épisode aura une durée approximative entre 45 et 60 minutes.

Go – Écrit par Andrew HinderakerNegative Return – Écrit par Jessica GoldbergA Little Faith – Écrit par Janine NabersExcellent Chariots – Écrit par Ellen FaireyHalf the Sky – Écrit par Andrew HinderakerSpace Dogs – Écrit par Jason KatimsHalf the Sky – Écrit par Aditi Brennan KapilSpektr – Écrit par Jessica GoldbergVital Signs – Écrit par Chris JonesHome – Écrit par Andrew Hinderaker Quelle est l’intrigue de Away?

Emma Green, une astronaute américaine se lance dans une mission d’un an sur Mars avec un équipage spatial international. Laissant son mari et sa fille derrière, la mission sera perfide avec un grand risque que ce ne soit qu’un aller simple.

Qui sont les acteurs de Away?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Away:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus avant? Emma GreenHilary SwankMillion Dollar Baby | Les garçons ne pleurent pas | P.S. Je t’aimeAlexis LoganTalitha Eliana BatemanAnnabelle: Création | Geostorm | Love, SimonMattJosh CharlesDead Poets Society | Quatre frères | S.W.A.T.KwesiAto EssandohJason Bourne | Blood Diamond | État du jardinIsaac RodriguezAdam IrigoyeenShake It Up | Le dernier navire | Les FostersMishaMark IvanirLe Bon Pasteur | Le terminal | Wolfenstein 2: Le nouvel ordreRamRay PanthakiColette | Secrets officiels | MarcellaYuVivian YuLe dernier empereur | Tortues Ninja Teenage Mutant 3 | Le livre d’oreillersMelissa RamirezMonique Gabriela CurnenLe chevalier noir | Half Nelson | ContagionCassieFelicia PattiAway | Je t’aime mOREDarlene ColeGabrielle RoseLe doux au-delà | Le but d’un chien | MaudieMeera PatelVeena SoodL’année des tourbières | Timecop | Où a été filmé Away?

Le tournage a eu lieu à North Vancouver Canada du 26 août 2019 au 5 février 2020.

Heureusement, la photographie principale a pu se terminer avant que la pandémie de COVID-19 ne fasse des ravages dans l’industrie.

Puis-je diffuser Away sur Netflix en 4K?

Netflix a fait un effort incroyable dans sa bibliothèque 4K, et des centaines de titres sont désormais disponibles en streaming en UHD.

Away sera également disponible pour diffuser en 4K dès sa sortie, mais les abonnés auront besoin d’un abonnement premium, d’un appareil 4K et d’une connexion Internet capable de maintenir 25 Mbps.

Attendez-vous avec impatience la sortie de Away sur Netflix? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!