HISTOIRES CONNEXES

La bande-annonce de la saison 7 de Flash révèle que la panne de courant imminente de Barry est arrivée à un très mauvais moment, tandis que le piégeage d’Iris dans le royaume du miroir pourrait lui coûter la tête.

Révélée samedi à DC FanDome, la bobine de deux minutes montrait qu’Iris était hantée à l’intérieur du royaume du miroir par une sorte de sosie qui se décrivait comme «un produit de votre esprit brisé».

«Personne ne vient vous sauver», a informé l’entité Iris, expliquant que les seuls choix de l’héroïne étaient «la survie… ou la folie».

Ailleurs dans la bande-annonce, Eva – nouvellement libérée du royaume du miroir, la dernière fois que nous nous sommes mis à l’écoute – a «des affaires inachevées et tout un monde à libérer», tandis que Barry et Joe se rendent compte que Flash n’a plus assez de vitesse pour sauver le passagers d’un jet qui s’écrase. En outre, le métavillain Top (star invitée de retour Ashley Rickards) est vu en train de pousser méchamment Cécile à explorer son plein potentiel en tant que méta….

Le showrunner Eric Wallace a déclaré lors de la séance de questions-réponses sur DC FanDome qu’au moment où la production avait été arrêtée par la pandémie, environ 85% de l’épisode 20 avait été filmé – et que cette séquence remplissait une grande partie de la bobine de grésillement. Mais aussi, «nous savions où nous allions dans la saison 7», a-t-il taquiné avec enthousiasme, «donc même si ce ne sont que des images d’un épisode, faites attention à la façon dont elles sont présentées. Ce sont en fait d’énormes spoilers partout. «

À quel point les fans devraient-ils s’inquiéter du fait que l’esprit vif de l’as journaliste Iris soit définitivement endommagé par le royaume du miroir et se moque d’une sorte d’autre moi? « Ce sera intéressant de voir quand elle sortira – et je pense qu’elle sortira très bientôt – comment elle a été affectée par le fait d’être coincée dans ce monde exaspérant avec ce méchant exaspérant », a déclaré Candice Patton.

Cela dit, elle a par la suite assuré à un fan qui avait posé une question qu’Iris et Barry, comme ils le font, «finiraient par se retrouver».

Vous voulez plus de scoop sur Flash, ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et votre question pourra être répondue via Matt’s Inside Line.