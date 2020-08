Terelu Campos et Carmen Borrego se sentent très trahies avec «Viva la vida», un programme dont les deux sont des collaborateurs. Lles sœurs ont fait les manchettes ces derniers jours quand la nouvelle s’est répandue que, avec sa mère María Teresa Campos, jouera dans un film de Santiago Segura, quelque chose qui a déjà été refusé.

Terelu Campos, très en colère dans ‘Viva la vida’

L’équipe de «Viva la vida» a appelé Terelu et Carmen pour leur demander si cette nouvelle était vraie et pour eux d’élaborer, en toute confiance, en disant ce qu’ils pensent du réalisateur. « Ecoute, pardonne-moi, j’ai déjà travaillé avec les Javis et j’ai un niveau, en tout cas s’ils m’appellent Almodóvar ou Amenábar …« La fille aînée a commenté pendant l’appel. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que les conversations étaient enregistrées et qu’elles seraient diffusées sur le programme.

Après que l’appel ait été rendu public, les sœurs sont entrées sur le plateau très en colère. « A partir d’aujourd’hui, je ne vais pas décrocher le téléphone à aucun membre de cette équipe », a déclaré Carmen Borrego visiblement agacée, à laquelle sa sœur a ajouté: « Je ne parle pas avec les gens qui, à mon avis, peuvent m’enregistrer. De plus, je ne décroche même pas le téléphone« Avec ces mots, les deux ont clairement indiqué que cette astuce signifiait un avant et un après dans leur relation avec l’équipe ‘Viva la vida’.

« Pour moi, c’est une trahison »

Toñi Prieto a demandé à Terelu s’il savait quel membre de l’équipe c’était qui l’avait appelé. «Je sais parfaitement à qui j’ai parlé, avec le directeur adjoint du programme», a-t-elle répondu avec assurance, avant de menacer de quitter le programme. « Je vais te dire quelque chose, Toñi. J’ai quitté un programme et je peux en quitter un autre en toute sécurité. Pour moi c’est une trahison« .