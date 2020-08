Alors que de nombreux fans de ‘Charmed’ réclament des retrouvailles entre leurs protagonistes, il semble qu’ils ne font rien de plus que de s’éloigner de plus en plus les uns des autres. La dernière controverse vient de la main d’Alyssa Milano et Rose McGowan, qui a donné vie à Phoebe et Paige. L’origine de cette confrontation? L’idée de chacun des partis démocrates.

Rose McGowan et Alyssa Milano comme Paige et Phoebe dans ‘Charmed’

McGowan n’est pas très en accord avec le travail du candidat Joe Biden, raison pour laquelle Milano est entré dans l’affaire pour répondre, en défendant le parti. Cela a conduit au premier à assurer à travers les réseaux sociaux que celui qui était son partenaire « volé le #MeToo (un outil de communication brillant, pas un mouvement) de Tarana « pour exprimer plus tard qu’elle a promu des comportements toxiques sur le tournage de » Charmed « .

«Tu as gagné 250 000 par semaine dans ‘Charmed’. Tu t’es énervé devant l’équipe en criant «Ils ne me paient pas assez pour faire cette merde!« , raconte l’actrice. »J’ai pleuré à chaque fois que nous avons renouvelé parce que tu as fait cet ensemble toxique«Pour terminer son fil, il a partagé une interview où il a qualifié de mensonge le mouvement #MeToo d’Alyssa Milano.

Assistance pour Alyssa Milano

Selon les rumeurs, Rose McGowan ne serait pas la première personne avec qui Milano aurait des problèmes sur le tournage de ‘Charmed’, depuis Le départ de Shannen Doherty a toujours été attribué à la mauvaise relation entre les deux. Celle qui a donné la vie à Phoebe n’a répondu que par un tweet dans lequel elle assure que « les personnes blessées font du mal aux gens, les gens autonomisent les gens et les gens aimés aiment les gens ».

En réponse à ce tweet, certaines personnes liées à l’équipe de ‘Charmed’ se sont manifestées pour défendre l’actrice. Cela a été le cas avec Krista Vernoff, présentatrice actuelle de «Grey’s Anatomy» et l’une des productrices exécutives et scénaristes qui avait «Charmed» pendant quelques années: « Je suis impressionné par votre passion, votre plaidoyer, votre énergie, votre compréhension et votre éthique de travail. – en plus de votre élégance. «