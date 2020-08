Les deux sont nés grâce aux médias parlant dans « Femmes et hommes et vice versa » et depuis lors, ils ont eu des carrières très similaires dans les médias et les médias sociaux. Lola Ortiz et Noel Bayarri se sont réunis dans ‘Mad Mojo’, la chaîne que le canari a sur la plate-forme vidéo Mediaset Espagne. Dans une vaste vidéo, les deux ont fait le point et l’influenceur n’a pas hésité à parler ouvertement de sa relation avec la chanteuse Vanessa Klein ou l’argent qu’il gagne grâce à son travail sur les réseaux sociaux.

Lola ortiz

Des mois après avoir expliqué publiquement qu’il était bisexuel et après ayant avoué avoir une relation amoureuse avec la célèbre Vanessa Klein, une nouvelle qui a sans aucun doute surpris tout le monde, Ortiz a donné des détails sur sa vie sexuelle avec elle. « Le sexe est très complet mais c’est vrai que c’est différent », Il a commencé par compter, puis a avoué à son ami Noel que « Vanesa me dit que dans le sexe je suis comme un parc d’attractions ». Il est clair que les deux s’amusent beaucoup, mais pas seulement le couple d’amis a voulu parler de sexe.

Après avoir expliqué qu’elle aimerait être mère pas trop longtemps, Lola a raconté ce qu’elle gagne pour son travail d’influenceuse et c’est que ces derniers mois, elle est devenue la vraie reine des réseaux sociaux. La jeune fille de 30 ans dépasse désormais les 600000 followers sur Instagram et mène donc toutes sortes de campagnes mode, des cosmétiques ou d’autres types de produits qui rapportent sans aucun doute des sommes d’argent très élevées, il n’est donc pas surprenant que nous ne le voyions pas à la télévision et il est clair que leurs revenus uniquement dans les réseaux suffisent à maintenir un style de vie assez élevé.

L’argent qu’il recueille chaque mois

Comme expliqué, aujourd’hui, ce serait facturer plus d’un médecin (entre 3 000 et 5 000 par mois). « Je fais payer plus qu’un médecin », a-t-elle déclaré sans hésitation, ajoutant que « j’ai commencé à gagner plus maintenant. Je suis très heureux. » Par conséquent, avec l’argent qu’il gagne des réseaux sociaux, ainsi que ce qu’il facture pour sa chaîne sur la plate-forme vidéo Mediaset Espagne, ainsi que le bowling et d’autres collaborations. veut acheter une maison à Madrid; une forme d’investissement de tout cet argent qui économise depuis plusieurs années.