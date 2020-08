Jinger Duggar voulait se marier jeune, mais maintenant elle dit qu’elle est contente d’avoir attendu pour se marier. Dans un épisode récent de The Hope We Hold, son podcast avec son mari Jeremy Vuolo, la jeune femme de 26 ans a révélé que lorsqu’elle était adolescente, elle avait hâte de s’installer. Mais maintenant qu’elle est plus âgée, elle se dit reconnaissante de ne pas s’être précipitée dans le mariage.

Jinger Duggar dit qu’elle avait des idées «naïves» sur le mariage

CONNEXES: Les critiques pensent que Jessa Duggar aurait dû épouser le mari de Jinger Duggar, Jeremy Vuolo

Dans l’épisode du podcast «Rester encouragé tout en restant célibataire», Jinger a réfléchi à ses propres attentes et idées en matière de relations.

«En grandissant, je pensais que je serais prêt à me marier à 18 ans», a déclaré la star de Counting On. «Parce que je me sentais plus mature que je ne l’étais en réalité. Avec le recul, je pense que j’étais un peu naïf.

Jinger a partagé que lorsqu’elle était plus jeune, elle était vraiment préoccupée de trouver le bon gars pour se marier. «Je pense qu’il y a eu des saisons de découragement», dit-elle.

La mère de l’un d’eux a également laissé entendre que d’autres gars la poursuivaient avant Jeremy. Mais elle n’a pas cliqué avec eux.

«J’étais reconnaissante de ne pas être mariée à 17, 18, 19 ans», a-t-elle déclaré, expliquant qu’elle n’était pas prête à s’engager dans une relation sérieuse à cet âge. En vieillissant, elle dit qu’elle a appris à ne pas considérer «le mariage comme une finalité».

Jeremy Vuolo dit qu’il était trop «immature» pour se marier quand il était plus jeune

Jeremy Vuolo et Jinger Duggar | Tommaso Boddi / .

Comme sa femme, Jeremy dit qu’il aspirait à une relation sérieuse et engagée quand il avait la vingtaine.

«Je voulais vraiment me marier quand j’étais plus jeune», a déclaré l’ancien joueur de football professionnel. «Mais je suis tellement reconnaissant de ne pas l’être. Parce que j’étais super immature.

Dans un épisode récent de Counting On, Jeremy a réfléchi à sa jeunesse mal dépensée. «J’avais une… obscurité dans ma vie… où j’étais absorbé par le football, mais je vivais aussi une vie qui n’honorait pas le Christ», dit-il. «J’ai fini par me faire arrêter. Je buvais, je faisais la fête à l’université, j’étais juste un jeune homme stupide.

Bien que les années de célibataire de Jeremy aient été «difficiles» et l’ont laissé se sentir comme «un demi-homme», l’attente a finalement porté ses fruits. Il a finalement rencontré Jinger par l’intermédiaire de sa sœur Jessa Duggar et de son mari Ben Seewald.

Jinger et Jeremy se sont mariés en 2016

Jinger et Jeremy se sont rencontrés en 2015 et ont annoncé leur fréquentation en juin 2016. Un mois plus tard, ils ont révélé qu’ils étaient fiancés.

«Je suis assez bien frappé d’amour», a déclaré Jinger dans un épisode de Counting On après le début de leur relation. « Il n’y a pas deux façons de procéder. »

Après un bref engagement, le couple a dit «Je fais» en novembre 2016 lors d’une cérémonie à la cathédrale des Ozarks de l’Université John Brown de Siloam Springs, Arkansas. Ils ont accueilli sa fille Felicity en juillet 2018. Jinger et Jeremy ont récemment annoncé qu’elle était enceinte de son bébé no. 2, dû en novembre 2020.

Alors que Jinger et Jeremy se sont finalement trouvés, ils ont exhorté leurs auditeurs de podcast à être patients et à faire bon usage de leur temps en tant que célibataire, ce que Jinger elle-même aurait souhaité faire.

«J’aurais pu utiliser mon temps beaucoup plus judicieusement», a-t-elle admis, disant qu’elle a reporté le développement de nouvelles compétences et la poursuite d’autres intérêts lorsqu’elle était plus jeune parce qu’elle pensait qu’elle se marierait bientôt.

Découvrez Showbiz Cheat Sheet sur Facebook!