Bien qu’il soit maintenant capitaine de yacht, l’ancien maître d’équipage de la Méditerranée sous le pont, João Franco, a émis l’hypothèse de ce qu’il aurait fait s’il avait découvert qu’un membre de son équipage avait de la drogue à bord du yacht.

Lors d’un Instagram Live avec Colin Macy-O’Toole, Franco a parlé de la saison en cours et de l’épisode à venir où le capitaine Sandy Yawn est vu affronter un membre de l’équipage après avoir appris que le yachtie avait de la drogue à bord du yacht. En tant que maître d’équipage lors de sa deuxième saison, il a partagé ce qu’il aurait fait dans la même position.

«Donc, si je devais les trouver et les voir personnellement, je serais inconscient de ce que c’était», dit-il en riant. «Si quelque chose m’amène à penser qu’ils prennent quelque chose là où cela affecte leur capacité à travailler, je dirais absolument quelque chose. Mais je voudrais d’abord le dire à cette personne et ensuite aller plus loin. Telle est mon obligation. »

Son obligation est la sécurité d’abord, mais il alerterait toujours le membre d’équipage

Il a ajouté que la sécurité est primordiale sur un yacht. «Donc, mon obligation de maintenir la sécurité est d’approcher la personne pour lui dire, écouter, je suis au courant», a-t-il poursuivi.

«Le capitaine le sait-il?» il a émis l’hypothèse comme s’il parlait au membre d’équipage. «Oui, le capitaine le sait, et d’accord, pas de problème. Cela vous dérangerait-il que nous allions simplement en discuter ensemble? Parce que je pense que cela affecte votre capacité à travailler. »

Les managers ont une obligation morale et légale

Franco a raconté quand le matelot Travis Michalzik a glissé son numéro de téléphone à un invité. Faire cela est certainement contraire au code et peut-être une infraction licenciable. Mais Franco a géré la situation différemment. Il n’est pas allé à Yawn mais a partagé avec les abonnés Instagram qu’il y avait une différence entre mettre la sécurité des invités et de l’équipage en danger et enfreindre les règles.

Il a également déclaré qu’il devait tenir compte des implications du virage à Michalzik et de ce que cela ferait sur le moral de l’équipage. «J’étais donc confronté à un dilemme de savoir si je devais le dire ou non au capitaine Sandy», dit Franco. «Et cela, dans mon esprit, ferait deux choses. Premièrement, elle licencierait le gars parce que c’est un gros problème. Deux, elle dirait: «Lâchez prise.» Mais j’aurais aussi maintenant Travis contre moi, ce qui conduirait alors à Jack [Stirrup] contre moi. »

Mais lorsqu’il s’agit de trouver des médicaments sur ordonnance, il a déclaré que l’équipage devrait d’abord déterminer si le médicament avait déjà été enregistré auprès du capitaine, ce que les membres d’équipage doivent faire conformément à la loi. «Il est illégal de transporter des médicaments sur ordonnance sans le dire au capitaine», affirme Franco. «En raison de la sécurité du navire.»

Franco garantit que ce n’est pas la position que le capitaine Sandy voulait occuper

Il a réfléchi à la façon dont le scénario se déroulerait parce que Franco se demandait si les sentiments personnels obscurcissaient la façon dont la découverte de drogue avait été présentée à Yawn. Franco a ajouté qu’il voyait cette saison aller dans une direction plus sombre que la saison dernière de Below Deck Med.

Franco admet qu’il aurait souhaité ne jamais voir Michalzik donner son numéro de téléphone à l’invité. Il garantit également à Yawn qu’elle souhaite n’avoir jamais reçu de photo de la drogue.

«Si le capitaine Sandy a reçu quelque chose, il est de son devoir d’agir car elle l’a reçu», dit-il. «Je peux vous garantir qu’elle souhaite ne jamais rien avoir. Parce que si elle l’a fait, surtout à la télévision, j’ai peur de dire que vous devez agir. Vous devez prendre une décision morale. Et vous devez en même temps prendre une décision professionnelle. »