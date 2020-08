Pourquoi le rock’n’roll attire-t-il les gens des décennies après son invention? N’importe qui peut essayer de répondre à cette question – mais John Lennon était plus qualifié que la plupart des gens. John avait ses propres réflexions sur les raisons pour lesquelles le rock’n’roll résonne – et vers quoi le genre aurait dû évoluer dans les années 1970.

Les Beatles | John Pratt / Keystone / .

John Lennon sur le pouvoir de la musique rock

Parfois, les journalistes de rock devinent pourquoi la musique rock est importante. Jann S. Wenner de Rolling Stone a adopté une approche différente. Il a simplement demandé à John dans une interview intitulée Lennon Remembers.

« Cela vous parvient, c’est du rythme, allez dans la jungle et ils ont le rythme, » répondit John. «Ça va partout dans le monde et c’est aussi simple que ça, tu as le rythme parce que tout le monde y entre.» John a également déclaré que la meilleure musique rock était «primitive».

« Elle t’aime »

EN RELATION: John Lennon « n’a rien ressenti » après la mort d’une icône du rock des années 1960

La réponse de John pourrait surprendre certaines personnes. Bien que les Beatles soient devenus célèbres avec des chansons simples comme «She Loves You» et «Do You Want to Know a Secret», nombre de leurs dernières chansons sont complexes. Rares sont ceux qui qualifieraient de «primitives» des chansons comme «Happiness Is a Warm Gun», mais John préconise que le rock’n’roll soit primitif. Il a expliqué plus en détail ses sentiments sur le genre.

« [Rock ‘n’ roll] passe; ça m’est venu à l’esprit, la seule chose qui m’a permis de comprendre tout ce qui se passait quand j’avais 15 ans », a ajouté John. «Le rock’n’roll était alors réel, tout le reste était irréel. Le truc à propos du rock’n’roll, du bon rock’n’roll – quels que soient les bons moyens et tout ce truc – c’est que c’est réel et que le réalisme vous parvient malgré vous. Vous y reconnaissez quelque chose qui est vrai, comme tout art véritable. … Si c’est réel, c’est généralement simple, et si c’est simple, c’est vrai. «

John Lennon | Harry Benson / Express / .

EN RELATION: Yoko Ono a déclaré que John Lennon serait devenu un rappeur

Comment John Lennon a dit que la musique rock devrait évoluer

Dans la même interview, Wenner a demandé à John comment il voulait que la musique rock évolue. John a déclaré que le genre devrait éviter «l’intellectualisme». C’est intéressant que l’un des avant-gardistes les plus acclamés du rock pense de cette façon. De plus, il espérait que la musique rock dépasserait son «image révolutionnaire» et que les rockers commenceraient à se couper les cheveux. Bien que John ait certaines directives pour les musiciens de rock, il a également dit que «le rock’n’roll sera ce que nous en ferons.

John n’aurait peut-être pas aimé la direction du rock’n’roll dans les années qui ont suivi sa mort. Tout le genre de rock progressif consistait à rendre le rock plus complexe qu’il ne l’était au départ. Selon The New Yorker, le philosophe Bill Martin a ironiquement déclaré que les Beatles avaient aidé à créer le genre. Plus précisément, il a senti le Sgt. Le Lonely Hearts Club Band de Pepper a inspiré de nombreux groupes ultérieurs à essayer de combiner de nombreux sons différents dans leurs albums.

En outre, de nombreuses rock stars après John ont porté leurs cheveux longs, de Slash à Jack White. Cependant, John a dit que le rock’n’roll est ce que nous en faisons – la myriade de développements dans le genre le prouve certainement.