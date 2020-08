Depuis des mois, les fans de JoJo Siwa spéculent sur l’identité de son mystérieux petit ami, et elle a enfin laissé le chat sortir du sac. Grâce à son passage chez Dance Moms et à l’accord de marque avec Nickelodeon, Siwa est devenue un nom familier. Siwa s’est fait un nom grâce à des produits arc-en-ciel scintillants, des vidéos YouTube, des opportunités d’acteur et des chansons. Mais, même si Siwa a un CV assez impressionnant et une valeur nette pour démarrer, la plupart des gens sont encore plus obsédés par sa vie personnelle.

Siwa a commencé à faire tourner les têtes lorsqu’elle a été choisie pour l’émission à succès Dance Moms. Concurrente du spectacle dérivé, Abby’s Ultimate Dance Competition, Siwa a attiré l’attention d’Abby Lee Miller en raison de ses capacités de performance exceptionnelles. Elle a d’abord rejoint Dance Moms en tant qu’invitée avant de devenir membre permanent de l’équipe de compétition junior élite de la Abby Lee Dance Company. La chanteuse de «Kid in a Candy Store» a été présentée dans l’émission pendant environ une saison et demie avant que de plus grandes opportunités ne la poussent à quitter Dance Moms.

Comment JoJo Siwa a tiré parti de «Dance Moms» pour se bâtir une carrière

Siwa a été assez intelligente pour utiliser la plate-forme qu’elle a acquise auprès de Dance Moms pour lancer sa carrière musicale. Pendant l’émission, elle a sorti le clip de son premier single, «Boomerang». À ce jour, la vidéo a dépassé les 900 millions de vues sur Youtube, faisant de Siwa la plus jeune personne de la plateforme à le faire. «Boomerang» met également en vedette l’une des camarades de la distribution de Siwa Dance Moms, une tradition qui a été répétée dans l’un de ses récents vidéoclips.

Actuellement, Siwa fait des performances musicales depuis son domicile depuis que sa dernière tournée a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Alors que de nombreux fans sont ravis par les entreprises professionnelles de Siwa, encore plus d’entre eux sont plus obsédés par sa vie personnelle. Siwa a réussi à se retrouver à la mode dans les nouvelles pour des choses aussi petites que changer la couleur de ses cheveux, laisser tomber ses cheveux et porter des vêtements qui sont loin de la tenue à paillettes arc-en-ciel qu’elle porte normalement. Mais l’un des plus grands points d’intérêt est le petit ami secret de la jeune fille de 17 ans.

Le chanteur de ‘Boomerang’ arrête la rumeur de rencontres avec Elliot Brown

En juin 2020, les fans de Siwa ont commencé à spéculer sur le fait qu’elle sortait avec Elliot Brown. Lorsque Siwa a révélé qu’elle voyait quelqu’un, Brown était une supposition naturelle car le couple avait été repéré ensemble en mars 2020. Siwa a refusé de dire qui sortait, citant qu’elle et son petit ami avaient choisi de garder leur relation privée. Cependant, elle a partagé avec Entertainment Tonight que Brown n’était pas son mystérieux beau.

«Ce n’est pas lui, a déclaré Siwa à propos de Brown. «Je peux dire cela avec un visage impassible. Ce n’est pas Elliot. Continuez à faire vos recherches », taquina-t-elle. Curieusement, même Brown était curieux de savoir qui était le petit ami du chanteur. Il aurait envoyé un texto à Siwa pour plus de détails, mais elle est restée discrète sur le sujet.

Siwa révèle son petit ami, Mark Bontempo, sur TikTok

Mais, il semble que Siwa et son petit ami aient décidé de rendre leur relation publique. Hier, 2 août 2020, Siwa et son petit ami, Mark Bontempo, ont tous deux posté des vidéos TikTok confirmant leur relation. Bontempo est un musicien en herbe, il est donc clair que le couple a des passions en commun. Nous leur souhaitons le meilleur dans la navigation publique de leur relation.