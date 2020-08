Comme chaque mercredi, Jorge Javier Vázquez a voulu ouvrir son blog dans Lectures révélant quelque chose d’intime à son sujet: son profil Tinder. Mais en plus de l’enseigner, Il a raconté ce qui l’a amené à créer un compte, quelles sont les deux choses qui lui arrivent toujours quand il correspond avec quelqu’un et ce qui n’est pas pris en charge dans ce réseau social.

Jorge Javier Vázquez et son profil Tinder

Le présentateur dit qu’il aime entrer dans les réseaux sociaux comme Twitter pour lire ce que les gens disent, mais que, quand il fait du TT, il préfère fuir parce qu’il sait que ce sera à cause de quelque chose de négatif. «Ce mois-ci, je suis un sujet d’actualité depuis deux jours», dit-il, faisant référence, sans le mentionner, à son conflit avec le Trésor. «Par conséquent, Vázquez a pris cette décision: « Je suis allé immédiatement à Tinder pour voir comment mes chorbos allaient. ». Il explique qu’il a Twitter, qu’il a mis dans son profil une photo de lui et qu’il pensait que « les offres pleuvraient sur lui, mais avec le temps j’ai réalisé que, fondamentalement, deux choses se produisent ».

Être un visage populaire conduit Jorge Javier Vázquez à affronter deux types de personnes sur Tinder: « Les gens qui ne croient pas que je suis moi et ceux qui le croient et me donnent un like, un match ou autre ont plus envie de rencontrer le présentateur que de flirter« , dit-il. Mais bien sûr, ce qu’il veut, comme il l’affirme, c’est flirter, il ne veut pas » qu’un chorbo me dise qu’il veut rencontrer Jorge Javier qui se cache derrière le présentateur, signer des autographes ou raconter des ragots sur ‘Save me ».

Pas aussi demandé que je le pensais

Jorge Javier, qui a rencontré en personne plusieurs personnes qu’il a rencontrées via Tinder, déclare que ce qui le fatigue le plus dans le réseau social est le suivant: « Quand un garçon commence à me dire pourquoi je lui parle quand J’en ai certainement des centaines de milliers derrière moi. Que pensent les gens? Qu’est-ce que j’ai sur la liste d’attente pour forniquer? « . Mais la chose ne s’arrête pas là. Il révèle également qu’il n’est pas amusé lorsque quelqu’un lui assure qu’il n’est pas comme les autres ou lorsqu’un autre lui avoue que son rêve est d’entrer dans «Big Brother».