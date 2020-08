Mexico.- Le Centre multimédia catholique rapporte 67 agents pastoraux et ministres décédés en juillet des complications de Covid dans 34 districts ecclésiastiques du pays.

Malgré la flambée du taux de contagion dans le pays, les diocèses et les communautés religieuses continuent de ne pas disposer d’un registre clair ou d’informations vérifiables sur les cas de Covid.

Les chercheurs expliquent: «Au cours de la période couverte par ce rapport, il y a eu une remontée caractéristique du taux de contagion à l’échelle nationale sur une base soutenue.

Début août, des enregistrements d’infections et de décès ont été enregistrés, atteignant 47 472 décès et plus de 434 000 cas cumulés.

Cela peut vous intéresser Erigen nouvel archidiocèse à Toluca

La moitié du pays est restée au feu rouge et l’autre à l’orange, libérant des activités non essentielles, y compris des activités religieuses, avec les précautions nécessaires et les mesures de sécurité sanitaire.

« Malheureusement, les données ne sont pas disponibles pour connaître exactement le nombre de prêtres, diacres, religieux ou religieuses infectés. »

Dans l’enquête, par exemple, grâce aux informations des médias et des réseaux sociaux associés aux paroisses, il a été appris que deux prêtres sont décédés avec des signes indiquant Covid.

« Cependant, les autorités diocésaines n’ont ni confirmé ni nié que la cause du décès était associée à des complications du virus, car des examens de confirmation n’avaient pas été effectués. »

Les trois circonscriptions ecclésiastiques les plus massives (Guadalajara, Mexique et Monterrey) ont effectué des tests sur le presbytère local.

À l’exception de l’archidiocèse du Mexique, les pasteurs d’autres métropoles ont rendu compte du statut de leurs ministres ordonnés.

Cela peut vous intéresser Accaparé par le virus et la crise, les paroisses épuisent leurs ressources

Guadalajara a ajouté 22 prêtres infectés et Monterrey, 6. Au Mexique, les résultats des tests effectués sur le clergé ont été présentés aux supérieurs territoriaux des ministres afin qu’ils puissent prendre les dispositions nécessaires.

De plus, pendant cette période, l’évêque de Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, a annoncé qu’il était certain de Covid; Sans aucun signe de complication, le prélat a suivi les recommandations d’isolement.

Dans la seconde quinzaine de juillet, 12 prêtres sont morts. Aucune information des communautés religieuses n’a été obtenue.

Les ministres qui ont perdu la vie sont:

Pbro. Jesús Gilberto Gómez Hidalgo. 53 ans. Du clergé du diocèse de Tabasco.RP. José Luis Chávez Martínez, SDB. Salesiano.Pbro. Óscar Gabriel Méndez Flores. 46 ans. Appartenant au clergé du diocèse d’Orizaba. Álvaro Fernández Ávila. 87 ans, connu sous le nom de père Alvarito. Pedro Tovar Peña. 90 ans. Le diocèse de Tepic Pbro. Adalberto Pérez Córdova. 43 ans. Du clergé du diocèse de Tabasco.Pbro. Sergio Díaz Lepe. Agé de 73 ans, il était vicaire général du diocèse de Tepic. Willibaldo Alonso Hernández. 48 ans. Prêtre du clergé de l’archidiocèse de Toluca. Abel Vázquez Tovar. 56 ans. Du clergé du diocèse de Valle de Chalco.Pbro. Rodolfo Ruiz López. 77 ans. La dernière commission de son ministère était dans la paroisse de Notre-Dame de Fatima, diocèse de Piedras Negras. Hugo Montaño Terán. Âgé de 79 ans, son dernier emploi était celui de curé de San Francisco de Asís. Jesús Tovar Pacheco. 83 ans. Du clergé du diocèse de Matamoros.

RAPPORT COMPLET: Sixième rapport du CCM Des clercs et des religieux sont décédés au Mexique à cause des conditions Covid19

Informations sur VC News

ebv