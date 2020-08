La star de Teen Mom Kailyn Lowry a donné naissance à son quatrième enfant le 30 juillet à 14 h 47. Il pèse 8 livres, 15 onces. et 22,5 pouces de long.

«Pas encore de nom mais nous sommes tous en bonne santé et tellement amoureux», a-t-elle dit à E! Actualités du 3 août. « Je peux maintenant vérifier l’accouchement pendant une pandémie sur ma liste de souhaits. »

Quelques jours après l’accouchement, la star de télé-réalité a posté qu’elle buvait son placenta dans un smoothie.

Kailyn Lowry | Gregg DeGuire / WireImage

Kailyn Lowry donne naissance à son 4e bébé

Lowry n’a pas encore parlé en détail de la façon dont la naissance s’est réellement déroulée, mais elle a répondu à des questions sur son plan de naissance sur Instagram le 15 juillet.

La star de télé-réalité était toujours déterminée à accoucher à la maison. Une fan a demandé si elle allait faire une «naissance dans l’eau ou un accouchement régulier à domicile».

«Ce sur quoi je n’ai pas décidé. Je pensais que nous verrions ce que je ressens pendant que je suis en travail. j’ai [a] je peux installer la baignoire pour l’eau, mais je ne suis pas sûre de l’envisager dans la baignoire », a-t-elle écrit.

Voir cet article sur Instagram Baby Boy et moi arrivons à 29 semaines et sommes tellement reconnaissants d’être dans notre troisième trimestre! Il n’a toujours pas de nom, mais c’est le chaos, c’est ainsi que nous faisons les choses. Il est actuellement en culasse, alors j’espère qu’il décidera bientôt de tourner, car nous manquons de place! Il bouge beaucoup plus ces jours-ci et aime me garder éveillé la nuit. Physiquement, cela a été une grossesse très facile, mais il devient un peu plus difficile de tenir Lux, pas de vraies plaintes. Émotionnellement, cela a probablement été ma grossesse la plus difficile. Nous nous sommes occupés à la maison – à planifier et à décorer sa chambre d’enfant, j’ai hâte de vous montrer le produit fini! Pensez-vous qu’il tournera dans le temps ou restera par la culasse? Un post partagé par Kailyn Lowry (@kaillowry) le 7 mai 2020 à 15h29 PDT

Un fan a demandé à Lowry si elle prévoyait d’avoir des amis et de la famille présents. Apparemment, la star de Teen Mom préfère une atmosphère discrète.

« Non. J’ai eu une naissance où les amis et la famille étaient présents et j’ai eu des naissances là où c’était juste le père et moi. & pour moi, je préfère moins de monde. J’aime le silence pendant les contractions et je n’aime pas voir les gens immédiatement après l’accouchement », a-t-elle écrit.

Au moment des questions / réponses, Lowy a également déclaré que le père du bébé, Chris Lopez, ne serait pas invité à la naissance.

«Je ne vais pas permettre à mes abonnés de me dire ce que je devrais ou ne devrais pas faire en fonction de ce que vous voyez sur IG en direct ou même de ce que je dis dans la série. Ma santé mentale et ma COHÉRENCE dans la vie de mes fils sont plus importantes qu’il ne l’a dit. En tant que mère, je sais dans mon cœur que je fais ce que je crois être le mieux. Je suis désolée si tout le monde n’est pas d’accord », a-t-elle écrit.

Smoothie au placenta de Kailyn

Mardi, Lowry a publié une photo d’un smoothie rose dans ses histoires Instagram.

«Pouvez-vous deviner ce que je bois?» elle a légendé la photo, marquant le Lancaster Placenta Co.

«Si vous avez deviné mon placenta, vous avez raison! Mélangé avec des fruits frais et du lait d’amande. Je n’ai pas du tout goûté le placenta! » elle a écrit sur la photo suivante, cette fois de sa boisson mélangée principalement consommée.

Lowry n’a pas encore partagé de photo d’elle et du bébé. Mais ses fans attendent avec impatience une mise à jour. En attendant, nous sommes heureux de savoir qu’elle et son petit garçon sont «en bonne santé et tellement amoureux».

