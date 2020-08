Karamo Brown de Queer Eye adorerait voir la série continuer à dévoiler des histoires plus diversifiées, ce qui signifie également partager les expériences de femmes transgenres.

Karamo Brown assiste à la soirée des Oscars Vanity Fair 2020 | Rich Fury / VF20 / . pour Vanity Fair

Il raconte les racines originales de Queer Eye, où le titre de la série était Queer Eye for the Straight Guy. Le Fab 5 était un nouveau concept révolutionnaire mettant en vedette cinq hommes gays qui étaient maîtres dans leur profession. L’idée était de combiner leurs ressources afin d’élever le sujet, un homme hétéro échevelé, souvent blanc, en un humain plus raffiné.

Depuis la création pionnière de la série en 2003, Queer Eye s’est transformée en une série narrative, où les nouveaux membres de la distribution de Fab 5 racontent l’histoire d’un «héros» méritant. Le spectacle est devenu plus diversifié et couvert au-delà de l’approche originale du glamour d’un homme blanc. Et bien que la série ait élargi sa portée, Brown aimerait la voir poussée encore plus loin.

Karamo Brown aimerait 70 saisons de plus de «Queer Eye»

Brown a plaisanté en disant qu’il adorerait voir la série se poursuivre pendant 70 saisons supplémentaires. « Mon espoir pour l’avenir de la série est de 70 saisons de plus parce que nous connaissons Hollywood, ils aiment annuler la merde et ensuite vous ne recevez plus de chèque », a-t-il partagé sur The Daily Smile.

« Je suis comme, » S’il vous plaît plus, Netflix. « Mais mon espoir pour la série est aussi que nous continuons à raconter des histoires diverses, vous savez, comme d’une saison à l’autre », a-t-il poursuivi. «Nous tournons actuellement la sixième saison. Vous savez, nous avons travaillé avec le réseau et la société de production et les avons encouragés et heureusement, ils ont été si ouverts à cela pour être comme « Nous avons besoin de plus de diversité ». «

«Queer Eye» a parcouru un long chemin, bébé

Brown a raconté Queer Eye pour la première saison de Straight Guy remplie de hétéros blancs. «Sauf pour comme je pense deux histoires de personnes», dit-il. «Je ne pense même pas que nous… avons-nous eu une femme dans la première saison? Nous n’avions pas eu une seule femme dans la première saison, je ne pense pas. J’essaie de me souvenir, mais pas moi. Cela n’a pas d’importance. »

«Le fait est que c’est un problème dont je ne me souviens même pas si nous avions une femme dans la première saison, tu vois ce que je veux dire? C’est un problème », a-t-il affirmé. « Et nous, en tant que cinq d’entre nous, nous disions: » Mm, ce n’est pas bien, nous devons changer cela. « Et le réseau est toujours comme, » Oh, oui, nous écoutons. « Nous ne l’avons pas fait. Nous n’avons pas vu cet angle mort. Nous écoutons. »

Brown dit que chaque année va de mieux en mieux. «Et chaque année, cela devient de plus en plus diversifié», a-t-il poursuivi. «Vous savez, nous racontons maintenant autant d’histoires d’hommes et de femmes. Mais maintenant, nous devons commencer à dire aux gens qui ne sont pas binaires et qui ne font pas partie de ce spectre femme-homme. Il y a encore d’autres histoires, vous savez, nous avons seulement raconté une histoire d’un homme handicapé. Nous n’avons pas raconté l’histoire de différentes personnes, de différentes personnes handicapées. Nous n’avons raconté qu’une seule histoire américano-asiatique. Je veux dire, comme nous devons en dire plus. Il y a tellement d’autres histoires. Nous avons raconté l’histoire d’un homme trans. Nous n’avons pas raconté l’expérience des femmes trans. »